21 января 2024

21 января 2024 09:16

Названа способная спасти отношения простая ежедневная привычка

Одна простая ежедневная привычка может изменить отношения в лучшую сторону, рассказала коуч и эксперт по отношениям Эстон Симмондс. Способную спасти брак привычку она раскрыла изданию Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Симмондс посоветовала выделять хотя бы пять минут в день, чтобы сесть рядом с партнером за чашкой чая или кофе. "Мы начинаем с того, что рассказываем друг другу о своих мыслях про самих себя и про отношения. Важно слушать и говорить в течение минуты по очереди", - рассказала коуч.

По ее словам, в начале разговора нужно похвалить партнера за то хорошее, что он сделал, и только потом переходить к просьбам что-то исправить. После, продолжила Симмондс, нужно обсудить цели - личные и совместные. "Наконец, необходимо определиться, что нужно предпринять - если вообще нужно - и запланировать эти действия. Например, вам нужно назначить свидание, сменить приоритеты. Этот последний шаг в беседе должен внести ясность относительно конкретных поступков и лучших совместных решений", - заключила она.


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