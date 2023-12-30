30 декабря 2023

30 декабря 2023 11:00

Названы неочевидные причины несчастливых браков

Сравнения, взаимные обвинения и даже появление детей могут сделать супругов несчастными, полагают психотерапевт по вопросам брака и семьи Эбигейл Мейкпис и клинический психолог Николь Сондерс. Неочевидные причины несчастливых браков они назвали изданию HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мейкпис уверена, что привычка сравнивать себя с другими легко сделает несчастным кого угодно. Она призвала не пытаться сделать свою семью похожей на картинку в журнале или социальных сетях. Гораздо продуктивнее, по мнению психотерапевта, чаще думать о совместных достижениях и переменах. Также Мейкпис считает бесполезным и разрушительным обвинять партнера в своих несчастьях и неудачах.

Сондерс добавила, что не только ошибки в общении делают партнеров несчастными. По ее словам, большинство семей переживают трудный период после рождения ребенка. Иногда с этого момента начинаются разногласия, которые приводят к разводу, отметила специалистка. Чтобы не доводить до такого, Сондерс рекомендовала каждый день проводить немного времени наедине друг с другом - поговорить 15 минут за чашкой кофе, полежать обнявшись перед сном. "Нужно находить время для секса и близости, учитывая ограничения энергии и времени", - дала совет Сондерс.

Кроме того, специалистка уверена: сохранить счастливый брак невозможно, если ставить себя на последнее место и жертвовать личными интересами и устремлениями. По ее мнению, люди становятся лучше и внимательнее в отношениях, если регулярно заботятся о себе и находят время для любимых увлечений.


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