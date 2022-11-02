«Она не смогла сшить мне платье»: Никола Пельтц вновь раскритиковала Викторию Бекхэм

Несмотря на то, что в Париже состоялось примирение между молодыми Бекхэмами-Пельтц и Викторией с Дэвидом, инсайдеры уверяют - в семье царит настоящая драма. И новое интервью Николы Пельтц - явное тому подтверждение.

Дочь американского магната прокомментировала конфликт с Викторией Бекхэм на страницах The Times. На этот раз Никола в пассивно-агрессивной форме (как это теперь называют британские таблоиды) дала понять, что семейство Бекхэм имеет свои скелеты в шкафу.

"Не существует идеальных семей! У нас не было вражды, но я действительно не надела ее платье".

Никола поделилась с читателями, что ей было неприятно читать заголовки и статьи о конфликте с Викторией. Но разлад действительно был. У фанатов Пош Спайс возник логичный вопрос: если ей надоели обсуждения прессы, почему она в каждом интервью возвращается к той злополучной истории со свадебным платьем?

Напомним, что Никола Пельтц вышла замуж за Бруклина Бекхэма весной 2022 года. Мировая общественность была уверена, что невестка выберет платье от своей свекрови, ведь Виктория Бекхэм является достаточно известным и успешным дизайнером. По словам Николы, она действительно хотела наряд от Викки, но что-то явно пошло не так.

"Да, я не надела свадебное платье, сшитое Викторией, в свой особенный день. Настоящая правда в том, что я очень хотела бы именно этого. И я нисколько не сомневаюсь в том, что Виктория создала бы для меня идеальный наряд. Я была бы крайне рада. Но этого не случилось",

После этого Никола добавила, что на самом деле ее запросы были не под силу ателье Виктории Бекхэм. В своём интервью она отметила, что ее свекровь "просто не справилась с задачей в срок". Она позвонила маме Николы, Клаудии, сказав, что "не сможет сшить платье".

Британская общественность и пользователи сети недоумевают, зачем Никола продолжает буквально "позорить" имя Виктории.

Еще более неприятным выглядит факт отсутствия Бруклина и Николы на афтепати Виктории Бекхэм в Париже. Вместо того, чтобы посетить вечеринку своей мамы после успешного показа, он отправился на ужин с Клаудией - мамой Николы.

Друзья и источники, близкие к семейству Бекхэм, поговаривают, что "Никола стала настоящим яблоком раздора в семье". Бруклин действительно настроен против своих легендарных родителей и подумывает отказаться от поддержки своего клана. Во-первых, он сразу взял себе двойную фамилию Пельтц-Бекхэм, а во-вторых, отказывается от любых контактов с Викторией и Дэвидом.

Ярче всех высказался Дэн Вуттон на онлайн-страницах таблоида Daily Mail, абсолютно не подбирая выражений. Бывший исполнительный директор газеты The Sun и близкий друг Рианны, он обвинил Викторию и Дэвида в том, что они воспитали "настоящего монстра".

"Избалованные детки Никола и Бруклин не отличаются ни талантами, ни способностями. И один, и второй пожинают плоды работы своих родителей. А Никола - настоящий нарцисс, который хочет низвергнуть клан Бекхэмов".

Вслед за интервью Николы Пельтц пиар-команда Виктории Бекхэм прокомментировала ее слова, назвав их "приводящими в бешенство" и "разжигающими пламя вражды".

Вероятно, история со свадебным платьем будет иметь продолжение. А что касается слез Виктории Бекхэм, которые мировая общественность увидела во время ее показа, то, по словам инсайдеров, она тяжело переживает ссору с сыном.

"Для Виктории на первом месте всегда была семья, дети. Этот конфликт даётся ей крайне эмоционально тяжело".

"Когда я вышла на подиум, я просто хотела пройти по залу уверенным шагом. Но, увидев мужа, детей и мою маму, я не смогла сдержаться. Они для меня все. Они - моя поддержка и опора, причина всего, что я делаю. Это было невероятно трогательно". (Виктория о своих слезах на показе в Париже)

elle.ru