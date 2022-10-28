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4 принцессы, которые отказались от титула ради любви и независимости

Задолго до "мегзита" в мире находились молодые монархи, которые ставили любовь и независимость гораздо выше своих королевских обязанностей. Мы уже рассказывали о пятерке наследников, променявших трон на заветное "да" от избранницы - настала пора обратиться к не менее смелым принцессам. 

Принцесса Убол Ратана Таиланда 

Принцесса Убол Ратана (вторая справа) с семьей в 1966 году

Уехав из Бангкока в США за образованием, тайская принцесса Убол Ратана нашла любовь. Старшая сестра правящего короля Таиланда в конце 1960-х поступила Массачусетский технологический институт, чтобы изучать ядерную физику. Способная студентка активно участвовала в общественной жизни университета и так встретила своего избранника, однокурсника Питера Дженсена. Согласно тайским законам, брак принцессы с иностранцем, вне зависимости от его происхождения, был невозможен, но решительная Убол Ратана отказалась от всех королевских регалий, сменила имя на Джулию Дженсен и сыграла свадьбу с любимым. Пара прожила вместе 26 лет, а после развода принцесса вернулась вместе с детьми на родину, где ей вернули официальный титул: теперь она "дочь королевы-регента". 

Принцесса Норвегии Марта Луиза

Принцесса Норвегии Марта Луиза и Ари Бен в 2010 году

Старшую дочь короля Харальда V королевские обязанности мало интересовали с самого детства: "Я мечтала о нормальных родителях", - заявила она в интервью изданию Bunte. Принцесса пробовала себя в разных занятиях и даже поступила в Оксфорд, чтобы потом смело сменить занятия английской литературой на медицину. Несмотря на попытки родителей познакомить ее с потенциальными женихами аристократического происхождения, Марта Луиза в 2002 году сказала "да" норвежскому писателю Ари Бену. Ради него принцесса отказалась не только от титула "Ее Высочество", но и ежегодного содержания в миллион долларов. Увы, после 14 лет брака пара объявила о разводе (первом в истории королевской семьи Норвегии), а в 2019 году бывший муж принцессы покончил с собой. Сейчас Марта Луиза счастлива с новым возлюбленным - коучем и духовным наставником  Дуреком Верреттом. В числе его клиентов - Гвинет Пэлтроу.

Японская принцесса Мако

Принцесса Мако с мужем в 2021 году

Говорят, студенческая любовь - самая сильная. Внучка императора Японии принцесса Мако явно разделяет этот взгляд. В 2017 году девушка приняла предложение руки и сердца от своего одногруппника, с которым они вместе в Международном христианском университете в Токио изучали культурологию. В отличие от принца Луи, который сохранил отличные отношения с семьей и после отречения, Мако пришлось полностью разорвать отношения с родными и покинуть императорский дворец, так как этого требует культура Японии.

Принцесса Швеции Мадлен

Принцесса Швеции Мадлен и Кристофер О'Нилл в день своей свадьбы, 2013

Младшей дочери короля Швеции Карла XVI Густава повезло: даже нарушив все правила, касающиеся брака монарших особ с иностранцами, она сумела сохранить свой титул. В 2013 году наследница вышла замуж за американского предпринимателя Кристофера О'Нилла и уехала с ним в Нью-Йорк. Чтобы получить титул "Его Высочество", О'Ниллу было необходимо отказаться от своего бизнеса и вернуться с супругой в Швецию, однако пара выбрала свой собственный путь. Их дети также номинально являются членами шведской королевской семьи, но, согласно указу 2019, лишены титулов и освобождены от исполнения представительских обязанностей. 

thesymbol.ru


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