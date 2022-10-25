Кризисы в отношениях по годам

Любая семья неизбежно проходит кризисные периоды в отношениях. Это важная и необходимая часть эволюции семейных отношений. Как правило, кризис возникает в паре, когда у одного или обоих супругов появляется потребность в трансформации существующих отношений. Как распознать, что вы сейчас в семейном кризисе, рассказывает психолог Надежда Ефремова.

О семейном кризисе

Семейный кризис - это неустойчивое эмоциональное состояние всех участников отношений, которое является реакцией на изменение привычной и устоявшейся ситуации и невозможностью гибко и быстро перестроиться под новые условия обстоятельств.

Как понять, что вы сейчас находитесь в семейном кризисе? Вы не сможете ни с чем это перепутать - вам будет дискомфортно от вашего партнера. Будет казаться, что наступил конец отношений, что он (-а) изменились и это навсегда. В этот период характерно ощущение наэлектризованности в воздухе. Как правило, у партнеров есть два состояния, через которые они проживают эти периоды:

1. Полностью уходят в себя или работу, пытаясь разобраться со своими чувствами на расстоянии от партнера.

2. В семье появляются громкие ссоры. Много ссор. Это происходит, потому что оба партнера нуждаются в новых условиях "игры". Как правило, больше всего от громкого выяснения отношений страдают дети.

Кризисные стадии

Первый год. Мы проходим путь от встречи до заключения брачных отношений. В этот период партнеры испытывают сильнейшее эмоциональное притяжение друг к другу (в том числе этому способствует гормональный коктейль в крови). Здесь же происходит считывание друг друга по принципу своей стаи. Чаще всего поднимаются вопросы ценностей, ожиданий от отношений и совместной жизни. Если в первый год отношения не привели к устойчивому движению в сторону создания семьи и домашнего очага, то, как правило, на помощь приходит первый кризис. С помощью него пара или войдет в свой новый статус или разойдется, для того, чтобы продолжить поиски подходящего партнера.

Третий год. Период, когда "розовые очки" спадают, гормоны перестают подогревать ваши отношения, и вы остаетесь с человеком один на один, внимательно изучая друг друга не только с положительной стороны, но и обращая внимание на недостатки. Чаще в этот период вырабатываются правила совместной жизни: распределяются сферы ответственности, вырабатываются способы решения ссор, конфликтов. Также, именно здесь супруги тестируют новую реальность, в которой они могут сближаться и отдаляться друг от друга (именно здесь ему начинает хотеться проводить время не только вдвоем, а еще и с друзьями, а она вспоминает, что растеряла всех подруг). В этот период расширяются границы отношений и теперь отношения происходят не только в паре, но и уходят на более широкий круг: в отношениях появляются родительские семьи, родственники, друзья супругов. К этому периоду выстраиваются навыки распределения семейного бюджета, организация досуга, ведение быта и т.д. Происходит подготовка к новой роли - роль родителя.

Типичные проблемы, с которыми пара сталкивается в этом периоде:

Разные видения того, как устроена модель семьи (в связи с разным опытом отношений, который каждый из супругов видели в своей родительской семье);

Невозможность за короткий срок выстроить свои собственные правила, ценности, традиции, так как происходит еще достаточно сильное давление правил и устоев от старших поколений;

Неготовность или нежелание иметь детей одного из супругов;

Финансовые трудности.

Семь лет. Это период, в котором у пары обязательно должно появиться совместное дело (это может быть ребенок или же совместный бизнес). Это критически важное условие для того, чтобы пара не распалась именно в этот кризис.

В случае появления ребенка, оба партнера осваивают новые роли: мамы и папы. Здесь происходит большой переход от системы, где было только два человека в системе, где есть три человека. Полностью меняется быт, перераспределяется внимание супругов друг на друга. Как правило, у мужчины здесь появляется ревность к ребенку из-за сверхвовлеченности женщины в процесс материнства.

Освоение новой семейной структуры несет за собой неизбежную перестройку всей семьи. Появляются новые правила взаимодействия между супругами, выстраиваются новые отношения со старшим поколением (бабушки и дедушки), происходит перераспределение семейного бюджета, происходит принятие новой иерархии семейных ценностей.

Типичные проблемы, с которыми пара сталкивается в этом периоде:

Снижение интенсивности сексуальных отношений;

Смещение ролей в паре;

Женщины переживают кризис профессиональной самореализации и чувствуют зависть к "свободе" мужчины;

Чувство неудовлетворенности друг другом и складывающимися отношениями.

Десять лет. Семейная жизнь обоих супругов начинает быть похожей на бег по кругу, где нет ничего нового и разнообразного. Супруги настолько хорошо знают друг друга, что от этого становится еще более скучно в обществе друг друга. Скука и привычка не дают возможности открываться друг перед другом в разных проявлениях и гранях. Как следствие - медленное, но верное отдаление друг от друга. Каждый начинает жить в каком-то своем отдельном мире, куда постороннему вход воспрещен. Чувства пропадают и сменяются безразличием. Для того чтобы выйти из данного кризиса, необходимо ухаживать за отношениями и добавлять в них разнообразный досуг, общение, обучение и прочее. Важно удержать эмоциональную связь между партнерами, чтобы не случилось разрыва.

Типичные проблемы, с которыми пара сталкивается в этом периоде:

В отношениях появляется третий (любовник или любовница);

Эмоциональная замороженность;

Упреки и конфликты;

Попытка уйти из семьи.

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