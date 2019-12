6 критериев, которые помогут определить настоящих друзей - ФОТО

Вот иногда, казалось бы, знаете человека сто лет, а вам все еще невдомек, насколько искренне она/он к вам относится. Сомнения такого рода беспокоят не только влюбленных, но и тех, кто привык полагаться на друзей-не-разлей-вода - до поры, пока не приходит время всерьез усомниться в реальности этого статуса.

Истинная дружба познается не только в беде, а в процессе обыденных жизненных ситуаций. Чтобы выяснить, насколько друг чистосердечен по отношению к вам, доктор философии и психологии, специалист по межличностным отношениям Дэвид Дж. Либерман разработал предельно емкий и эффективный метод. Эксперт в области человеческого поведения и автор бестселлера You Can Read Anyone раскрыл шесть ключевых моментов, которые помогают опознать лжецов и манипуляторов в близком кругу.

1. ИНТЕРЕС

Если вы с кем-то по-настоящему дружите, то вас искренне заботит все, что происходит в жизни этого человека. Тот же принцип работает и в обратную сторону - настоящего друга/подругу всегда интересует, как у вас дела и что с настроением. Если вы не чувствуете внимания со стороны близкого человека, значит, дружба не очень-то взаимна. Можно удостовериться в этом, заводя разговор о темах, которые вас волнуют, но не копая слишком глубоко, или объявить о предстоящих событиях, важных для вас, чтобы увидеть/услышать реакцию и сделать выводы.

2. ДОВЕРИЕ

Второй шаг "теста на дружбу" - вычисление сплетников и провокаторов. Это проще простого, и рецепт вам давно известен: достаточно рассказать человеку секрет об общем знакомом - придуманный или (почти) реальный, - а потом постараться выяснить, дошел ли этот секрет до объекта обсуждения. Если вы впечатлитесь скоростью доставки тайной информации, дружба лишается еще одной "звезды".

3. РАДОСТЬ

Под третьим пунктом давайте удостоверимся в способности радоваться за вас и испытывать гордость - скажем, когда вы получаете повышение. Врунам и манипуляторам тяжело притворяться счастливыми, когда жизнь благосклонна к кому-то, кроме них. "Когда вы столкнетесь с неудачей, куча народу выразит желание утешить вас и поддержать, а обсудить хорошие новости придут лишь настоящие друзья", - пишет Либерман.

4. ЧЕСТНОСТЬ

Четвертый момент обращает внимание, насколько друзья готовы говорить вам правду. "Настоящий друг без колебаний выскажет в лицо все, что вы, возможно, и не хотите слышать, - утверждает Либерман. - Он / она рискует поссориться с вами, но ни за что не будет врать или скрывать известные факты, делая вид, что это ради вашего блага".

5. УВАЖЕНИЕ

Любопытство - довольно противная черта характера, особенно в безудержном формате. Уважение и деликатность - два базовых навыка, которые помогают унять нездоровую пытливость по отношению к друзьям. Если близкий человек пытается выведать побольше информации, не обращая внимания на ваши переживания, то его любопытство явно перевешивает уважение, которое он к вам испытывает. И наоборот: если он/она внимательно слушает, позволяя выговориться в комфортном темпе и щадя ваши эмоции, это означает реальное неравнодушие к тому, что с вами происходит.

6. ПОДДЕРЖКА

И последнее, но не менее важное: способность (или неспособность) пожертвовать собой (своим временем, выгодой, комфортом, удовольствием) ради друзей. "Настоящие друзья при возникновении конфликта интересов ищут решения, чтобы ни в коем случае не навредить тем, кто им дорог", - объясняет доктор Либерман.

Впрочем, будьте осторожны, не увлекайтесь определением тенденций по единичным случаям - анализируйте дружбу не спеша, избегая скоропалительных выводов. В конце концов, вы не вчера познакомились, и, возможно, в ваших отношениях происходят лишь временные неполадки. Важно помнить, что каждый из нас способен на определенном этапе настолько увлечься собственной жизнью, что с трудом находит время для близких, за которых на самом деле очень искренне переживает.

Еlle.ru

