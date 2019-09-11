Самые распространенные страхи по знакам Зодиака

У каждого из нас есть тайные страхи. Но знали ли вы, что каждому знаку Зодиака характерен определенный страх? Разбираемся, чего боятся разные представители зодиакального круга.

ОВЕН

Представители этого знака стремятся к совершенству во всех аспектах жизни. Они упрямы и способны на многое для достижения поставленных целей. Овны упорно работают и не боятся приложить максимум усилий на пути к заветной мечте. Поэтому их самые большие переживания связаны со страхом потерпеть неудачу.

ТЕЛЕЦ

Абсолютное счастье Тельца можно охарактеризовать одним единственным словом - стабильность. Людям, которым покровительствует этот знак, важно не только достигнуть намеченных целей, но и как можно дольше сохранять полученные привилегии. По этой причине больше всего на свете Тельцы боятся перемен - они могут угрожать их спокойствию и комфорту.

БЛИЗНЕЦЫ

Самое сложное для Близнецов - принимать важные решения и брать за них ответственность. Они вечно во всем сомневаются, так как страшатся последствий необдуманных или неверных действий. По этой причине можно сказать, что эти делегаты воздушной стихии боятся смотреть в будущее.

РАК

Большинство людей, которые идентифицируют себя с этим знаком Зодиака, очень чувствительны. Любое даже самое незначительное и конструктивное рабочее замечание они тут же переводят в сферу личных интересов и принимают очень близко к сердцу. Им часто кажется, что коллеги и друзья на них нападают или недооценивают. Главный страх Раков - услышать критику в свой адрес.

ЛЕВ

Казалось бы, самое важное в жизни этих огненных особ - сохранить свой безоговорочный авторитет. Не тут-то было. Главная ценность для Льва - не его "корона", а свобода. Ночной кошмар царственной персоны - впасть в зависимость от людей или обстоятельств.

ДЕВА

Рожденные под этим знаком невероятно трепетно относятся к собственным вещам, и их пугает одна мысль о том, что кто-то может их испортить. Причем происходит это не от эгоизма, а от чрезмерной сентиментальности. В детстве маленькие Девы с благоговением относились ко всем своим игрушкам и дольше своих сверстников "одушевляли" окружающие предметы. Им до сих пор кажется, что у каждой ценной вещи есть душа, а если ее повредить - можно принести страдание.

ВЕСЫ

Ранимые Весы постоянно ждут одобрения и похвалы окружающих. Они боятся попасть впросак и, не дай бог, получить нелестную оценку или упрек. Весы всеми силами стараются произвести приятное впечатление на всех без исключения и впадают в уныние, если это по каким-то причинам не происходит.

СКОРПИОН

Скорпионы только на первый взгляд кажутся надменными и высокомерными, в действительности за этим вздернутым носом часто скрывается неуверенность в себе и склонность винить внешние обстоятельства в собственных неудачах. Боятся эти "жалящие" философы одного - вдруг широкой общественности станут известны их сокровенные тайны? Чтобы этого избежать, они предпочитают уходить в себя.

СТРЕЛЕЦ

"Все, что вы скажете, может быть использовано против вас". Кажется, под таким девизом будто из детективных сериалов живут Стрельцы. На публике они часто ведут себя жестко, холодно и несколько отстраненно. Такова их стратегия - ни в коем случае не показывать свои слабости. Вдруг кто-то почувствует их уязвимое место и использует это в корыстных целях?

КОЗЕРОГ

Более целеустремленного и амбициозного знака во всем зодиакальном круге просто не существует. Отсюда и упорство в достижении поставленных целей, и множество страхов. В своих слабостях Козерог ни за что не признается, но нам-то известно, что в глубине души эти земные упрямцы боятся оплошать и сойти с дистанции на пути к Олимпу.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи - известные ипохондрики. Поэтому больше всего переживаний у представителей этого знака связано с болезнями. Люди такого типа, как правило, сильно преувеличивают любые болевые ощущения. Стоит отдать им должное, со своим страхом они исправно борются (или все-таки еще больше его подпитывают?) и регулярно проходят обследования у врачей, "пока не поздно".

РЫБЫ

Рыбы впадают в панику от одной мысли о том, что могут остаться без поддержки близких людей. Тема одиночества для них самая болезненная. Им важно знать, что каждую минуту времени рядом будет плечо дорогого им человека, которое послужит надежной опорой.

Н. Гасымова

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