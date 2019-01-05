Что окружающим нравится в вас согласно вашему знаку Зодиака

1. Овен

Окружающим нравится то, что вы страстные и харизматичные. Вы словно живой энергетический шар. Ваши взгляды на жизнь и ваш подход к трудностям мотивируют окружающих. Им нравится в вас то, как вы их вдохновляете и не позволяете останавливаться на достигнутом.

2. Телец

Окружающие восхищаются вашим упорством. Ваша стойкость - качество, которое многим стоит перенять себе. Но все же, в большинстве случаев, окружающие любят вас за вашу преданность.

3. Близнецы

Окружающим нравится находиться в вашей компании благодаря вашим коммуникативным навыкам. Как у Близнецов, у вас хорошо получается вести беседу и именно поэтому окружающие к вам тянутся. Абсолютно каждому с вами легко, вне зависимости от характера. Вы умеете проявлять гибкость и легко адаптируетесь, и поэтому можете поладить абсолютно с каждым.

4. Рак

Вы нравитесь окружающим, потому что по своей натуре вы заботливые. На вас всегда можно положиться. Вы позаботитесь сначала о других, а уже потом о себе. Вы очень милые и добрые и всегда готовы прийти на помощь. Также вы - преданный и верный друг.

5. Лев

Окружающим нравится в вас ваша страсть. Безусловно, как Лев, вы склонны к самовлюбленности и тщеславию. Тем не менее, нельзя отрицать, что именно ваша страсть в значительной степени определяет ваш характер. Вы тот человек, который всегда готов пойти ва-банк.

6. Дева

Начнем с того, что вы очень умные и обладаете аналитическим складом ума. Вы обращаете внимание на детали и замечаете то, что другие не видят. Но окружающие любят вас не только поэтому. Вы нравитесь им потому, что используете свой острый ум и смекалку, чтобы помочь другим. У вас золотое сердце и вы всегда готовы прийти на помощь.

7. Весы

Как Весы, вы довольно щедрые и внимательные. Более того, вы одни из тех знаков Зодиака, которые вызывают больше всего симпатии. Вы душа компании и вам всегда удается заставить окружающих чувствовать себя комфортно и непринужденно. Вы знаете, как поднять настроение другим.

8. Скорпион

Окружающим нравится ваша загадочность. Вы, как Джеймс Бонд, обладаете особой притягательностью. Вы скромные, но в то же время игривые. Вам удается поддерживать интерес окружающих, при этом полностью им не открываясь. Также в вас есть некая энергия, будоражащая окружающих.

9. Стрелец

Вы беззаботный человек и многие хотят перенять у вас эту черту характера. Вы бесстрашны и всегда ищите приключений. Как результат - ваша жизнь становится довольно насыщенной и интересной, о чем многим остается только мечтать.

10. Козерог

Окружающие любят вас из-за вашей амбициозности и целеустремленности. Точно так же, как и Овны, вы вдохновляете своей работой других. Вас могут называть безжалостными, но это не так уж и плохо. Вы постоянно думаете о своем будущем и работаете ради него. Вы не хотите мириться с посредственностью и понимаете всю ценность упорного труда.

11. Водолей

Ваш ум и непредвзятость - ваши наиболее сильные качества, за которое окружающие вас любят. Другим нравится общаться с вами, потому что они чувствуют, что выносят из этого что-то ценное для себя. Окружающие знают, что вы довольно глубокий человек и благодаря вашей непредвзятости с вами легко общаться.

12. Рыбы

Окружающим нравится в вас ваше умение сопереживать. Вы всегда знаете, как правильно интерпретировать обстановку и умеете под нее подстроиться. Вы умеете поставить себя на место другого человека и понять, что он чувствует в данный момент. По этой причине многие обращаются к вам, когда нуждаются в поддержке и понимании.

Х. Зейналова