4 привычки пар, которым удается сохранить отношения надолго

Линда и Чарли Блум, авторы книги "Секреты успешных браков", пишут про длительные отношения: "забота об отношениях больше не воспринимается как работа, а скорее как безвозмездный труд, словно дар и вселяющая радость возможность, за которую мы благодарны."

Партнеры, которые состоят в длительных отношениях, заботятся о чувствах друг друга, работая над эмоциональной стороной своих отношений. Об этом услышишь не часто, но психологи изучают эту тему как фактор счастливых отношений.

Как сообщает Lady.Day.Az, исследователи из научного журнала "Семейные проблемы" заявляют следующее об эмоциональной работе над отношениями: "Члены семьи работают над тем, чтобы удовлетворить эмоциональные потребности друг друга, способствовать благополучию и поддерживать гармонию. Когда все члены семьи поровну разделяют между собой эту работу, то и у мужчин, и у женщин появляется доступ к эмоциональным ресурсам семьи. Тем не менее, распределение эмоциональной работы основывается на гендерной принадлежности, например, работа по дому и забота о детях." В большинстве случаев именно женщины берут на себя эмоциональную работу над отношениями.

Исследования показывают, насколько важна эмоциональная работа для здоровых отношений. Партнеры, в чьих отношениях наблюдается гендерный дисбаланс эмоциональной работы, более склонны к проблемам в браке, что, в свою очередь, влечет за собой угрозу здоровья для женщин и помогает объяснить гендерные различия во время психологического стресса."

Чтобы сохранить отношения, мужчинам необходимо научиться распознавать эмоциональные подсказки своих партнерш и помогать им избавиться от злости/грусти/страха. Умение поддержать свою партнершу в эмоциональном плане - это именно тот навык, который необходим в долгосрочных отношениях.

1. Работать над решением проблем

Ежедневно пары сталкиваются с незначительными трудностями. Помимо этого, встречаются также и более серьезные проблемы, касающиеся финансов, здоровья, планирования семьи, социальных обязательств и т.д.

Пары, которые состоят в длительных отношениях, вместе смотрят в будущее. Обычно партнеры разделяют общие цели, например, рано уйти на пенсию или же расплатиться за дом, чтобы были деньги для путешествий. Общая цель - это проблема, над решением которой работают оба партнера.

2. Открытое общение

Конечно, вы разговариваете со своим партнером, но если же вы находитесь в долгосрочных отношениях, вы должны не просто общаться, но и искать понимания. Вы выражаете свою точку зрения и просите своего партнера сделать то же самое.

Общение - это то, что вы можете подарить своему партнеру, научившись по-настоящему слушать его. Недопонимание может послужить причиной напряжения в отношениях или даже злости. Предотвратите такие проблемы, уделяя все свое внимание тому, что говорит ваш партнер. Избавьтесь от всех отвлекающих факторов, удерживайте зрительный контакт и перестаньте ждать своей очереди заговорить. Задавайте вопросы касательно того, что только что сказал ваш партнер и повторите его слова, по-своему их сформулировав, чтобы дать ему знать, что поняли его.

Важность эффективного общения в длительных отношениях не нужно переоценивать. Открытое общение также служит основой доверия. Партнеры, которые уже давно вместе, ничего не скрывают друг от друга.

3. Создать общий особенный момент

Успешные бизнес-лидеры знают, как полезно пересматривать свой рабочий день, чтобы извлечь из него что-нибудь новое для себя. В отношениях с партнером можно сделать то же самое: внимательно проанализируйте, как прошел ваш день как пары.

Научил ли он вас чему-либо, что можно прямо сейчас применить на практике? Смеялся ли ваш партнер сегодня или же улыбался вам? Вы ни о чем не переживаете или же вам нужно выговориться? Что могло бы сделать ваш совместный день еще лучше?

Создавать особенные моменты каждый день совсем не сложно. Вам всего лишь нужно хорошо знать своего партнера и уметь находить подходящие моменты для того, чтобы установить с ним глубокую связь. Прямо сейчас подумайте о том, что вашему партнеру нравится и что вы бы могли для него сделать.

К примеру, это может быть известная только вам шутка, во время просмотра любимого фильма. Особенным может быть также тот момент, когда вы ощущаете напряжение своего партнера и делаете ему массаж спины. Возможно, вашим особенным моментом будут объятия лежа в кровати. Такие незначительные, но особенно интимные моменты - это то, что сохраняет связь пар в длительных отношениях.

4. Подтверждайте свою преданность

Это может прозвучать банально, но с каждым новым днем ваших отношений, вы осознанно посвящаете себя своему партнеру. Давайте посмотрим правде в глаза: вы свободный человек и в любой момент можете принять решение найти другого партнера. Тот факт, что вы этого не делаете - это очень важное решение, которое вы принимаете, даже не задумываясь.

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