Как правильно выбрать спутника жизни? - 4 упражнения

Люди часто начинают строить отношения, слабо понимая, кто им нужен и для чего. Выходят замуж, только потому что кто-то подвернулся, закрутился роман или потому, что было одиноко. Конфетно-цветочный период заканчивается и начинается семейная жизнь. И тут розовые очки сползают на нос от изумления. С кем живу? Кто это? Почему он такой? А он всегда был такой. Просто вы не думали, а тот ли человек вам нужен.

Чтобы как-то уменьшить влияние слепого случая на вашу судьбу, предлагаем подойти к этому вопросу по-женски рационально и выполнить простое упражнение.

Вам необходимо заполнить 4 раздела:

1. Обязательные качества в мужчине. Сюда входят характеристики мужчины, которые на ваш взгляд обязательно должны присутствовать у вашего потенциального мужчины. Самое важное, самое нужное. Например, его возраст от 20 до 40, возможно вам важным будет его национальность и вероисповедание, место проживания. Образование. Какие-то личные качества. Желание иметь детей. Способность зарабатывать деньги. Вкусно готовит шашлыки.

Напишите свои примеры.

2. Не обязательно, но желательно. Здесь указываете качества, которые не обязательно, но хотелось бы чтобы они были. Умение готовить или делать ремонт, рост выше среднего, скулы Бреда Пита, наличие иномарки, своей квартиры, мама живет в другой стране. И т.д. и т.п.

3. Нежелательные, но приемлемые качества. Здесь вы прописываете характеристики, которые не очень вам нравятся. Но, при условии, что хорошего больше, вы готовы с этим смириться. Разбрасывает носки, по вечерам играет в комп, любит петь караоке, без спроса пользуется вашим спиннингом.

4. Неприемлемые качества. Здесь пишите то, что принять не сможете ни при каких условиях. Т.к. качества, которые вас полностью не устраивают, и обнаружив их, претендент на вашу руку и сердце автоматически выбывает из списка достойных. Алкоголик, наркоман, игрок, имеет небольшой гарем в пределах области и платит алименты своим 9 незаконнорожденным отпрыскам.

Напишите свой список. Создаете свой образ.

Вот такое простое задание. На выполнение требуется не более 15 минут времени. Достаточно написать от 5 до 9 качеств. Но при этом важно, чтобы не было перекосов. Если в п.1 у вас очень много характеристик, то это говорит, о том что, вы ищете кого-то слишком идеального. Если п.3 и п.4 у вас перегружены, значит, что вы слишком критичны. Тогда следует перераспределить эти качества.

Рациональность важна, когда планируешь счастливую жизнь и стремишься избежать ошибок.

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