Как взаимосвязаны самооценка и женский гардероб? - ФОТО

Иногда мы, женщины, заглядываем в шкаф, перебираем, пересматриваем одежду, ностальгируем, испытываем эмоции. "В этом я блистала!", "В этом он мне сказал, что уходит от меня...", и так далее.

Сигналы личности

Женщины во все времена использовали одежду для основных психологических функций:

1. Самовыражение - реализация своих желаний, настроения, эмоций, чувств к себе, близким людям и окружению. По одежде можно определить характер, душевные переживания человека, то, что он несет в общество, представляет себя в разных сферах жизни. Выбор одежды в этом случае происходит бессознательно, интуитивно и доставляет радость своей хозяйке.

2. Маска сокрытия правды - функция одежды скрыть истинное "Я" и внутренний мир. Обезличивание происходит в выборе традиционной одежды, дресс-кода. Я знаю одну молодую женщину, которая всегда любила яркие, цветочные, веселые рисунки, летящие платья и с ее лица не сходила улыбка. И вдруг я встречаю ее в безликом, даже чопорном одеянии, - " Я теперь стала мамой и мне надо выглядеть прилично".

3. "Защитная" функция одежды позволяет сделать нас незаметными, слиться с окружающим миром. Одеваясь по моде или как все, не выделяясь в толпе, используя незаметные цвет и стили в одежде, мы скрываем от людей свое стеснение, страх, свою индивидуальность и привлекательность.

Вот и возникает вопрос:

а как же я проявляю себя перед людьми? Какая я? Чего я достойна? Счастлива ли я?

Внутренний и внешний мир всегда взаимосвязаны. Застенчивый и скромный человек даже дома без одежды будет чувствовать себя не комфортно. А самоуверенная женщина может "максимально" раздеться в общественном месте.

Посмотрите на свой гардероб внимательно, постарайтесь представить, что вы смотрите глазами других людей. Можно легко определить самооценку по вашим любимым вещам, сочетаниям цветов, аксессуаров, прическе, цвету волос и других атрибутов одежды и внешних проявлений.

Итак, начнем:

1. Завышенная самооценка. "Я лучше других!", "Я самая красивая", "У меня есть что показать!", "Я секси!", "Все от меня без ума!", - это обычные мысли женщины с завышенной самооценкой. Правда, она не догадывается, что возвышая себя над людьми - она на самом деле прячет свою глубокую неосознанную неуверенность в себе, доказывая всем какая она "крутая".

Ее выбор одежды: модная, яркая, сексуальная. Платьев в "обтяг" и декольте больше, чем нужно. Даже в банк на работу она выберет классику, но в ярких тонах и откроет ноги, или грудь, или то и другое! Экзотический стиль, яркие краски, кошачьи расцветки - не подходи убьет! И в то же время демонстрация доступности - мини, обтягивающая тело одежда.

Выбор цветов такой женщины: красный, белый, черный, оранжевый. Сочетание цветов красного и черного, фиолетового с черным, желтого и фиолетового, зеленого с черным.

Не смотря на внешнюю привлекательность, ухоженность и маниакальное стремление к положительной оценки окружающих - у этой женщины много психологических проблем. Чаще всего они обращаются к психологу с многочисленными обидами на близких и окружающих, у них, как ни странно, не ладится личная жизнь, так как завышены требования к мужчинам и испытывают множество разочарований, если их недооценили.

2. Низкая самооценка. "Я хуже других", "Кому я такая нужна?", "Со мной не интересно", "Смогу ли я?", Я "толстая", "некрасивая", "глупая", "неспособная", "делаю ошибки" и т.д. Таких женщин, к сожалению, очень много. Их проблемы тянутся из детства: сначала не хвалили родители, потом смеялись одноклассники, а если еще и парень ушел к другой!.. Прошлая "уверенность" в своей неуверенности закрепляется иногда на всю жизнь

Ее выбор одежды: однообразные, однотипные, несколько однотонных юбочек, скромных и неброских платьев. Никаких мини и открытой груди. Классика, спортивный стиль или даже полное отсутствие стиля. Брюки, иногда только одни брюки. Я вспоминаю одну свою клиентку - на ней всегда были объемные свитера из секонд хэнда, под которыми невозможно было разглядеть ее фигуру! С детства ей сестра твердила, что она толстая и некрасивая, и она поверила ей!!! А фигура у моей клиентки очень даже ничего - и сейчас она ее одевает в красивые вещи, которые подчеркивают ее красоту.

Цвета у женщин с низкой самооценкой так же не заметные - серые, светло - желтые, сине-серые, зелено-коричневые, не яркие, "удобные", чтобы стереть индивидуальность. В лучшем случае такие женщины стараются копировать чей-то стиль, одеваясь "как все". Аксессуары не будут выделяться - мелкие и тонкие цепочки, или вообще их отсутствие.

3. Адекватная самооценка. К счастью, сейчас множество женщин читают журналы, смотрят фэшн, ходят на танцы, йогу, к психологам, развивают свою личность, пошагово учатся любить себя. Это, конечно, находит отражение в их одежде. В основном такие женщины испытывают положительные эмоции, радость, ощущение красоты и самодостаточности. Такие женщины всегда гармонично одеты, они будто сливаются со своим образом, все в них прекрасно: и походка, и улыбка, и одежда. И главное - никакого высокомерия. Любой стиль: деревенский, классика, экзотика, - будто создан для нее. Но есть и секреты: женщины с адекватной самооценкой знают свои плюсы и минусы внешности - и подбирают одежду и стиль, подчеркивающих их достоинства и прикрывающий недостатки.

Любимые цвета: сиреневый, желтый, синий, и даже красный, но не агрессивный, а спокойный, коричневый в сочетании с желтым, красный с желтым или синим. Аксессуары красивые, модные и конечно удобные. Любовь к себе и гармония внутри у таких женщин видна сразу по их целостному образу.

6 врагов самооценки

Посмотрите свой гардероб:

1. Не ваш размер - уберите все вещи, которые вам малы или велики. В них человек всегда выглядит плохо.

2. Чужой выбор - если одежду выбрали подруга, сестра, мама, не одевайте ее даже в виде одолжения или вы будете чувствовать себя некомфортно.

3. Пятна, потертости - на помойку! Даже если они любимые и заношены до дыр. Купите новые, другие - обновление и вам не помешает.

4. Плохие воспоминания - дорого знакомые, тяжелый период...все вещи, вызывающие отрицательные эмоции, - убрать из дома!

5. Архив - если вы не надели вещи до этого года - раздайте их друзьям, знакомым, в церковь.

6. Стесняюсь носить - а вот эти вещи не спешите выбрасывать или отдавать. Наоборот - они будут для вас тренингом. Сходите к психологу, потом к стилисту - и вы почувствуете себя королевой на балу.

Простые рекомендации для поднятия самооценки:

1. Хвалите себя до 10 раз в день, и за дело и просто так.

2. Общение - старайтесь общаться с людьми, которые вас ценят, уважают, говорят комплименты и избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя.

3. Список достоинств - у всех есть "плюсы" и "минусы". Гордитесь своими достоинствами, напишите их в блокноте, читайте, дополняйте. И даже если есть список недостатков, составьте план их устранения и перевода их в свои достоинства.

4. Гардероб и осанка - спина прямая, грудь вперед, глаза в глаза, и мужчины все у ваших ног. А с одеждой вам поможет стилист и интуиция.

5. Сравнивайте себя ТОЛЬКО С САМОЙ СОБОЙ. Вы уникальны, вы растете, развиваетесь, совершенствуетесь. Цените каждый шаг и каждый период в жизни.

6. Любите себя и исполняйте свои желания. В каждой из нас есть маленькая девочка - вот ее растите, дарите ей подарки, доставляйте удовольствие.

7. Пересмотрите свою ответственность за других, все эти "должна", "надо", "обязана". Может ваши близкие справятся без вас?! А у вас появится время на себя, на сон, на маникюр, на поход в кино и на свидание.

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