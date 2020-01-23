7 фраз, которые говорят о неуверенности в себе

Знаю, что у вас куча дел и хлопот, не хотелось бы отнимать ваше время для чтения этой статьи, но... Несмотря на то, что стараюсь никогда не беспокоить никого, сегодня вынужден отступить от правил. Я действительно должен сказать вам что-то важное. Так что простите, что всё же отрываю от более важных дел. Их у вас и так - выше крыши. Я понимаю. Так что ещё раз простите, и начнём...

...сказал автор неуверенным тоном.

Как вам такое вступление? Захочется ли читать или слушать мои слова? Скорее всего, нет.

Если хотите, чтобы другие люди верили в вас, то должны сначала поверить в себя сами. Причём очень сильно. Только тогда вы начнёте говорить и действовать так, что люди будут воспринимать вас как уверенного и убедительного человека.

Вы, наверное, не раз встречали тех, кто буквально источает уверенность в себе. "Как же это им удаётся?" - удивлялись вы. А ответ простой: этим людям помогали... слова. Наши слова! Вот что помогает буквально источать уверенность. Но, при этом, слова также могут производить противоположное впечатление: вы будете выглядеть слабыми и неубедительными. Так что никогда не стоит недооценивать силу слов.

Поэтому если хотите, чтобы к вам прислушивались, внимали и верили - тщательно следите за тем, что и как говорите. То есть за своими словами.

Предлагаю вам запомнить семь фраз, которых следует избегать, особенно на работе. Лучше всего просто раз и навсегда вычеркнуть из своего словаря. Как только сделаете это - сразу же увидите, насколько изменилось восприятие и отношение к вам других людей. И это далеко не всё. Вы сами начнёте относиться к себе совершенно по-другому: с большим уважением и чувством собственной значимости.

"Я ненавижу кому-то надоедать, но..."

На самом деле вы не ненавидите надоедать кому-то, когда дело касается чего-то важного и безотлагательного. Вы ненавидите те чувства дискомфорта и неловкости, которые возникают, когда приходится озвучивать свою точку зрения или просьбу и переживания по поводу того, как на вас отреагируют или что ответят.

Это крайне вредная фраза. Просто забудьте о ней, и желательно навсегда. Дело в том, что, произнося её, вы сразу же вручаете контроль над собой другому человеку (или группе людей) и выставляете себя слабым и нерешительным. Если вы не уверены, что у собеседника действительно хватает времени на то, чтобы выслушать вас, просто скажите: "Если у вас есть свободная минута, я бы хотел обсудить кое-какие вопросы".

"Извините" (без повода)

Сильные, по-настоящему уверенные в себе люди никогда не боятся признаться в своей ошибке или промахе. Поэтому всегда признают это и произнесут: "Извините". А вот слабые люди "лепят" это "Извините" по поводу и без. Как правило, потому, что чувствуют свою неполноценность. Нередко, они начинают с этой фразы чуть ли не каждое предложение.

Задумайтесь, сколько раз за день вы произносите эту фразу. А теперь задумайтесь над тем, неужели вы каждый раз были виноваты и должны были извиняться? В большинстве случаев, в этом не было никакой необходимости. Неужели вы сделали что-то плохое? Обидели или помешали кому-то? Конечно же, нет. Поэтому, когда у вас в который раз возникнет соблазн произнести "Извините", хорошенько подумайте, уместно ли оно.

"Я беспокоюсь"

Неуверенные в себе люди очень часто употребляют эту фразу. Почему? Да потому что они на самом деле постоянно о чём-то тревожатся и беспокоятся. Причём - слишком сильно и беспочвенно. Когда вы признаётесь в этом публично, то демонстрируете, что не исключаете негативный исход беседы (проекта и т.д.). А значит - вам никто не поверит, и уж тем более - не прислушается и не пойдёт за вами. Потому что вы реально не видите выхода, а сфокусированы исключительно на проблеме.

Поэтому сто раз подумайте, прежде чем сказать вслух кому-то, что вы беспокоитесь. Если ситуация действительно очень серьёзная и вызывает беспокойство, то лучше скажите следующее: "У меня существуют некоторые опасения, что ..."

Беспокоиться следует только о том, что уже произошло. О реальных проблемах, а не ваших прогнозах и страшных картинках, созданных в голове. А ещё лучше не беспокоиться никогда. Ведь в большинстве случаев все наши страхи и предположения не подтверждаются.

Вспомните, чего вы так боялись и о чём волновались за последние шесть месяцев? Согласитесь, почти все ваши страхи оказались беспочвенными, и вы о них давно позабыли. Так зачем было беспокоиться? А тем более - говорить об этом окружающим?

"Я сам сделаю это"

Успешные люди не боятся брать на себя ответственность и действовать. Но они выполняют свою работу, за которую и отвечают. Однако они никогда не берут на себя абсолютно всё - начиная от приготовления кофе и заканчивая уборкой помещения.

Если вы так поступаете, то сразу же показываете, что являетесь слабым и не вызывающим уважения человеком. Будьте командным игроком, но не прыгайте каждый раз, когда следует что-то сделать или исправить. Каждый должен стоять на своих "воротах".

"Я просто..."

Каждый раз, когда вы произносите эту фразу, то мгновенно нивелируете важность и значимость сказанного.

"Я просто отниму у вас одну минуту..."

"Я просто подумал..."

"У меня тут просто возникла одна идея, но..."

Если у вас имеется предположение, идея или беспокойство, заявите об этом с уверенностью, а не низводите это до чего-то неважного и не стоящего внимания (и себя также).

"Если вас не затруднит, не могли бы вы..."

Когда вы просите разрешения попросить о чём-то, то немедленно посылаете сигнал, что ваша просьба - не столь уж и важна. Это, кстати, сразу же подразумевает, что человек может подумать или сказать: "Нет, не могу, затруднит" или "Нет, я не могу".

Если ваша просьба разумна, то озвучивайте её авторитетно и уверено, даже если разговариваете с боссом. Не используйте просящий тон, чтобы не подумали, что вы вымаливаете помощь. Просто начните со следующих слов: "Когда у тебя будет свободная минутка, пожалуйста ..."

"Я верю/думаю/чувствую, что..."

Это совершенно бесполезные и вредные фразы попросту свидетельствуют о вашей неуверенности и о том, что не готовы стоять на своём. Точно так же, как и слово "просто".

Кстати, обратите внимание, что люди часто используют эти слова вместе: "Я просто чувствую, что...". Немедленно выбросьте весь этот "комплект" из своего словаря! Ведь эти слова как ничто другое приуменьшают важность вашего утверждения.

Забудьте навсегда эту фразу. Напишите на листке бумаги и сожгите.

Обратите внимание, насколько по-разному звучат следующие утверждения:

"Я просто чувствую, что это важная проблема для нас".

"Это важная проблема для нас".

сluber.com.ua

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