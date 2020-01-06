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6 января 2020 10:00

Как сделать макияж на каждый день? - 8 шагов - ФОТО

Как сделать макияж частью своей повседневной жизни легко и просто? Мы расскажем как быстро освоить технику нанесения make-up.

Макияж на каждый день должен быть универсальным, неброским и достаточно простым в исполнении. Специально для вас мы выбрали мейк в нежной гамме, который прекрасно подойдет для университета или работы.

Шаг 1. Нанесите на веко светлые тени.

Шаг 2. Добавьте на внешний уголок глаза коричневые тени и растушуйте их кисточкой.

Шаг 3. Теперь пришла очередь нарисовать стрелку. Вы можете воспользоваться компактной подводкой или тенями с тонкой кисточкой.

Шаг 4. Золотисто-коричневыми тенями прокрасьте нижнее веко.

Шаг 5. Подчеркните линию роста ресниц подводкой.

Шаг 6. Сделайте светлый акцент во внутреннем уголке глаза.

Шаг 7. Тщательно растушуйте тени, чтобы переходы цвета стали незаметными.

Шаг 8. Последний штрих - тушь.

ivona.bigmir.net

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