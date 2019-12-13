5 турецких сериалов, которые можно посмотреть в новогодние каникулы - ФОТО

В этом году у нас будут настоящие новогодние каникулы, так как отдыхать будем ровно неделю. И если вы планируете скрасить свой отдых просмотром сериала, то наша подборка для вас.

Lady.Day.Az представляет 5 турецких сериалов, просмотр которых не отнимет у вас много времени, но точно затянет вас в увлекательный мир бушующих страстей.

"Fi" ("Фи")

Режиссер: Мерт Байкал

Сценарист: Нукхет Бычакчы

В главных ролях: Озан Гювен, Серенай Сарыкая, Мехмет Гюнсюрь, Беррак Тюзюнатач, Бушра Девели, Тюлай Гюнал, Осман Сонант и др.

Композитор: Джем Огет

Жанр: психологический триллер

Количество серий: 2 сезона по 12 серий

Снятый по роману турецкой писательницы и психолога Азры Кохен интернет-сериал "Fi" вышел в показ в марте 2017 года и быстро набрал популярность в Сети. Всего 12 серий, каждая из которых выходила в эфир с огромным промежутком времени (минимум 2 недели), рассказывали историю психиатра Джана Маная (Озан Гювен), который влюбился в начинающую балерину Дуру (Серенай Сарыкая). Джан вел ток-шоу на телевидении, где к нему на прием в прямом эфире приходили знаменитости. Все складывалось отлично, пока одна журналистка не узнала, что Джан сам был психически болен и в детстве находился в психиатрической клинике. Всеми силами он пытается скрыть эту тайну и завоевать любовь Дуру.

К огорчению поклонников сериала в свет вышли всего два сезона - "Fi" и "Çi". Автор трилогии решила на этом остановить экранизацию романов, и третья часть "Pi" так и не была экранизирована.

Не смотря на то, что сериал завершился, он все еще остается популярным. Интернет-пользователи до сих пор делятся любимыми фрагментами из сериала, а некоторые даже сняли пародию на "Fi", которая также получила огромное число просмотров. Кстати, говоря о просмотрах, фрагмент из 8 серии, где была исполнена в новой интерпретации песня Оздемира Эрдогана "Aç Kapıyı Gir İçeri" 1974 года, получила рекордное число просмотров в Youtube - более 12 миллионов.

"Şahsiyet" ("Личность")

Режиссер: Онур Сайлак

Сценарист: Хакан Гюндай

В главных ролях: Халук Бильгинер, Джансу Дере, Гусейн Авни Даньял, Метин Акдюльгер, Неджип Мемили, Шебнем Бозоклу, Мюжде Ар, Ибрагим Селим, Фырат Топкурур и др.

Жанр: Детектив, триллер

Количество серий: 1 сезон, 12 серий

В центре событий 2 героя - пожилой Агях Бейоглу (Халук Бильгинер), узнавший о том, что болен Альцгеймером, и единственная во всем участке женщина-полицейский Невра (Джансу Дере).

Узнав о том, что неизлечимо болен, Агях собирается сделать то, что давно хотел, но боялся - отомстить за страдания неизвестной девушки, дневник которой нашел во время работы в архиве полицейского участка. Из оставленных на местах преступления посланий из дневника девушки выясняется, что происшествие как-то связано с Неврой.

Сюжет до конца последней серии остается непредсказуемым. Автор популярной турецкой газеты Sabah Айше Озйылмазел (Ayşe Özyılmazel) назвала сериал самым лучшим в истории Турции и отметила, что его с гордостью можно представить на Netflix. А совсем недавно Халук Бильгинер стал первым турецким актером, получившим престижную премию "Эмми". Отмечена была именно его роль в этом сериале.

"Dip" ("Дно")

Режиссер: Уйгар Кутлу

Сценарист: Башар Башаран

В главных ролях: Илькер Калели, Неслихан Атагюль, Бюлент Эмин Ярар, Беррак Тюзюнатач, Лала Мансур, Дефне Каялар, Олгун Токер и др.

Жанр: детектив, экшн

Количество серий: 1 сезон, 8 серий

Сахир (Илькер Калели), некогда переживший самоубийство жены и еще не оправившийся от удара, спасает других самоубийц, работая со службой безопасности Стамбула. Получив очередной вызов на место происшествия, он случайно встречается с девушкой по имени Бильге (Неслихан Атагюль).

С момента встречи с Бильге, которая является секретным ученым, перед Сахиром открываются двери в новый для него и опасный мир. Сюжет фильма настолько полон секретов, что пересказать его мы не в силах.

Интернет-сериал особенно понравится тем, кто хочет увидеть героиню "Kara sevda" Неслихан Атагюль в новом для нее амплуа.

"20 dakika" ("20 минут")

Режиссер: Сердар Ышык, Али Бильгин

Сценарист: Керем Дерен, Пынар Булут

В главных ролях: Туба Бюйюкюстюн, Илькер Аксум, Метин Чекмез, Фырат Челик, Ипек Бильгин, Булент Эмин Ярар, Мюжде Узман и др.

Композитор: Тойгар Ышыклы

Жанр: драма, детектив

Количество серий: 1 сезон, 25 серий

Сериал 2013 года настолько невероятен, что до сих пор сохраняет популярность в Сети. Драма рассказывает историю семьи Али и Мелек Халаскар. Молодые родители двух детей только купили дом и решают отметить это событие праздничным ужином. Вечер завершается неприятным событием. В дом счастливой семьи приходит полиция и арестовывает Мелек с обвинением в убийстве.

С каждой серией зритель наблюдает то, как обстоятельства меняют героев. Супругам ради счастья своей семьи приходится бороться с миром, и на это у них есть всего 20 минут.

"Cesur Ve Güzel" ("Отважный и красавица")

Режиссер: Али Билгин

Сценарист: Эдже Йоренч

В главных ролях: Туба Бюйюкюстюн, Кыванч Татлытуг, Тамер Левент, Эркан Авджы, Йигит Озшенер и др.

Композитор: Тойгар Ышыклы

Жанр: мелодрама

Количество серий: 1 сезон, 32 серии

Если вы все же хотите поплакать в подушку, наблюдая за тем, как развиваются события сериала, где герои так душещипательно признаются друг другу в любви, то потратьте все свои выходные на просмотр сериала "Отважный и красавица".

Снятый в 2016 году сериал рассказывает невероятную историю любви Джесура и Сюхан.

Однажды в поселок Корлудаг приезжает и обосновывается там молодой мужчина по имени Джесур. Таинственный красавец при самых романтичных обстоятельствах знакомится с Сюхан, о красоте которой слагают легенды - он спасает ей жизнь. Сама девушка родом из богатой семьи и управляет собственным бизнесом. Между двумя молодыми людьми загорается страстная любовь. Но есть многое, о чем не знают эти молодые люди. На самом деле, их семьи враждуют уже много лет. Джесур приехал в Корлудаг, чтобы отомстить убийце своего отца. Сюхан же оказывается дочерью злейшего врага Джесура, которого тот хочет наказать за убийство родителя. Победит ли любовь в этой вражде? Смогут ли они быть вместе, несмотря на прошлое своих семей? Конечно, да. Но как это будет, смотрите в сериале.

Франгиз Агаларова

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