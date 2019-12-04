5 знаков Зодиака, которым больше всего повезет в 2020 году

Давайте не будем ходить вокруг да около: 2019 оказался не самым простым годом. Мы столкнулись с трудностями, которые чуть нас не сломали. В какой-то определенный момент мы были вынуждены действовать на пределе своих возможностей. Большинство из нас уже устало и хочет, чтобы этот год поскорее закончился. Наступление 2020 - шанс начать все с чистого листа.

У меня для вас хорошие новости: для большинства следующий год окажется более удачным, так что можете вздохнуть с облегчением. Положение звезд в 2020 говорит о том, что год выдастся простым и расслабленным. В новом году вам будет гораздо легче обрести счастье и смысл жизни, а также реализовать себя. Прошлые годы были довольно сложными, но в 2020 вы заметите, что дела у вас пойдут в гору.

Тем не менее, не думайте, что сможете сидеть сложа руки и вам будет везти. Вы все равно столкнетесь с трудностями и проблемами, особенно в первой четверти грядущего года. В вашей жизни произойдут серьезные перемены, которые заставят вас почувствовать себя не совсем комфортно.

Несмотря на это, такие перемены просто необходимы для того, чтобы сделать остаток года более продуктивным. В первой части 2020 вас ждут перемены в лучшую сторону, поэтому будьте к ним готовы.

Но, опять-таки, это вовсе не означает, что остаток года не сможет стать еще лучше для вас.

1. Лев (23 июля - 22 августа)

Вне зависимости от того, улыбается вам удача или нет, вы делаете все возможное для того, чтобы быть звездой среди всех остальных знаков Зодиака. Несмотря на ситуацию, в которой вы оказались, вы всегда попытаетесь найти способ оказаться в центре внимания.

Самое странное заключается в том, что для этого вам не придется прикладывать особых усилий. У вас очень естественно получается привлекать внимание окружающих людей. 2020 год не будет идеальным, но ваша стойкость и самоуверенность помогут вам преодолеть все трудности. Как результат - вы будете пожинать плоды своих упорных трудов.

2. Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вас, пожалуй, можно назвать наиболее авантюрным знаком зодиакального круга. Вы мыслите нестандартно. Вы очень креативны, и у вас богатое воображение. Вы не любите себя ограничивать в каком бы то ни было плане.

Ваше врожденное любопытство принесет вам успех в следующем году. Ваше бесстрашие поможет вам выйти из своей зоны комфорта и начать поиски возможностей оставить свой след в истории.

3. Дева (23 августа - 22 сентября)

В 2019 вам не особо то и везло, но не переживайте, ведь в 2020 все измениться к лучшему. Более того, следующий год будет одним из самых лучших в вашей жизни. Вы сможете реализовать себя как в эмоциональном, так и физическом плане, а также уделить время тому, чтобы укрепить отношения с важными для вас людьми.

Помимо этого, вы также заведете новые знакомства, которые изменят вашу жизнь. Возможно вы даже встретите свою вторую половинку в следующем году. Все, что вам для этого нужно - открыть свое сердце.

4. Скорпион (23 октября - 22 ноября)

Если вы уже долгое время находитесь в поисках человека, с которым вы сможете построить крепкие и стабильные отношения, то радуйтесь, ведь 2020 - это ваш год. Вам даже не придется долго этого ждать. Большинство представителей этого знака Зодиака встретят свою любовь уже в начале следующего года.

Тут есть два варианта: либо вы возобновите отношения с одним из бывших партнеров, либо же в вашей жизни появится кто-то новый. В любом случае, чувства между вами будут особенными, а связь крепкой. Такая любовь будет жить очень долго.

5. Рыбы (19 февраля - 20 марта)

В следующем году вам также повезет в любви. Тем не менее, в отличие от Скорпионов, вам придется немного подождать. Вы должны выйти из своей зоны комфорта. Любовь появится в вашей жизни словно из ниоткуда, поэтому смело идите на авантюры.

Cluber.com.ua

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