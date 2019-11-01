Самые полезные приложения для смартфона, чтобы стать лучше - ФОТО

Смартфоны давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Чувствовать телефон в руке для многих стало привычкой, и если любимого гаджета вдруг не оказывается на месте, нас охватывает самая настоящая паника. Кажется, пора извлечь из этой зависимости пользу и установить на телефон несколько приложений, способных помочь вам решить многие бытовые проблемы. Отвлекитесь ненадолго от набивших оскомину "Фейсбука" и "Инстаграма"!

Quit That!

Страдаете от вредной привычки и все никак не можете ее одолеть? Скачайте приложение Quit, и вы будете наглядно видеть, каков ваш прогресс. Наблюдение за результатами мотивирует двигаться дальше и не сдаваться на полпути. Особенно полезная графа "с учетом экономии": например, если вы стараетесь отказаться от кофе, то каждый день отмечайте, что не потратили некую сумму на очередную чашку "с собой". А после на те средства, что удалось таким образом сберечь, можно будет приобрести "поощрительный приз" для себя любимой.

Motivateo

Как избавиться от вредных привычек - решили, а как приобрести привычки новые, полезные? Если стоит такая задача, вам нужно подружиться с приложением Motivateo: оно работает как трекер и помогает вам контролировать собственную ежедневную рутину. С его помощью срок в 21 день, который требуется для привыкания к чему-то новому, пройдет незаметно.

Zero

Все чаще можно встретить в Instagram-аккаунтах популярных блогеров и в интервью знаменитостей восторженные отзывы об интервальном голодании. Если вы тоже хотите попробовать (конечно, после предварительной консультации с врачом), то вам однозначно пригодится приложение Zero, которое работает по принципу таймера, отсчитывая, сколько часов вы не употребляете пищу. Режимы можно настраивать разные - от 13 до 36 часов. Также есть возможность назначать себе личные нормативы.

Forest

Синдром рассеянного внимания - проблема, в той или иной степени знакомая многим из нас. Ведь наверняка вы периодически ловите себя на том, что вместо выполнения важной рабочей задачи пролистываете в сотый раз ленту в соцсетях или отвлекаетесь на бессмысленные переписки с подругами. Чтобы лучше концентрироваться на делах, установите программу Forest. Суть простая: как только вы открываете приложение, на экране начинает расти дерево. И если вы хотите перейти в другую программу (например, вновь открыть "Фейсбук"), то дерево погибает. Жалость к растению, пусть и виртуальному, позволяет дольше заниматься действительно нужными делами.

Step Out

Если у вас есть трудности с утренним подъемом (а мы удивимся, если их нет!), то приложение Step Out может стать настоящим спасением. Ведь оно не позволит просто так отключить будильник: прежде чем вы сможете избавиться от до боли знакомого звука, вам придется решить несколько задачек. Пока будете пытаться одолеть это препятствие, сон как рукой снимет.

Bazaar.ru

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