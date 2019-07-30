Что нас ждет в августе? - Рассказывают астрологи

Август станет одним из самых важных для большинства людей. Пережив сложный июль с многочисленными затмениями, мы входим в новую фазу трансформации, когда Вселенная будет проверять каждого на выполнение его кармической миссии. Все дело в Меркурии (наши коммуникации, общение): планета, которая была несколько недель ретроградной, замедляет свое движение и затем возвращается в привычное для себя положение. А это значит, что в нашей жизни начнут проигрываться интересные ситуации и возникнут новые контакты, говорят астрологи.

С 1 августа Вселенная запускает новый цикл перемен в нашей жизни, намеки на которые вы могли почувствовать в период затмений (со 2 по 17 июля). Так как Меркурий начинает возвращение из ретроградного движения, все процессы - и умственные, и общественные - замедляются. Это значит, что нас могут беспокоить различные недопонимания не только окружающих людей, но и самих себя. Чего я хочу? Куда двигаться дальше? С каких целей стоит начать осень? Каждый человек сейчас начинает потихоньку уходить в себя и в собственные, внутренние диалоги. То, насколько они окажутся эффективными, зависит, безусловно, от наших действий. Поэтому стоит посвятить свой август решительным шагам к тому, что вы давно хотели реализовать и откладывали. Кроме того, сейчас наступила пора Львов, которая традиционно помогает смотреть на проблемы и цели с творческой, жизнеутверждающей стороны. Именно поэтому для многих из нас наступает идеальное время, чтобы всерьез заняться своим хобби, а также больше посвящать времени романтической стороне отношений.

Помимо того, что Меркурий выходит из ретроградной фазы, Солнце входит в точное соединение с Венерой - планетой любви, денег и красоты. Астрологи рекомендуют перестать относиться к себе слишком серьезно, быть легче и проще в отношениях с людьми. Венера и Солнце стимулируют нас заняться своей внешностью, обновить гардероб и больше времени посвящать своим творческим делам. Постарайтесь довериться потоку и как можно больше радуйте себя - до 20 августа не стоит слишком серьезно относиться к своим финансам, а также критиковать свой образ жизни. Период Львов благоволит тем, кто наслаждается жизнью и позволяет это другим.

Н. Гасымова

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