Терапевт рассказала о помогающих укрепить иммунитет осенью блюдах

Осень - время, когда организму требуется дополнительная поддержка. Из-за сокращения светового дня, перепадов температуры и снижения уровня витамина D многие чувствуют усталость и снижение иммунитета.

Как передает Day.Az, о том, как восполнить запасы полезных веществ в организме в осенний период, рассказали "Известиям" врач-терапевт Ирина Чикалкина и бренд-шеф Вячеслав Ким.

Осенью особенно важно получать из пищи вещества, которые помогают укрепить иммунитет. Рыба и морепродукты богаты омега-3 жирными кислотами, йодом, цинком и селеном. Эти элементы снижают воспалительные процессы, улучшают обмен веществ и поддерживают работу сердца и сосудов.

По словам Чикалкиной, жирная рыба - один из немногих естественных источников витамина D. С наступлением холодов синтез этого витамина в коже снижается почти на 80%, поэтому регулярное употребление лосося, скумбрии или тунца помогает компенсировать сезонный дефицит и снизить риск вирусных инфекций.

Кроме того, микроэлементы, содержащиеся в морепродуктах, поддерживают работу щитовидной железы и обмен веществ.

"Йод регулирует гормональный баланс, цинк ускоряет восстановление клеток, а селен защищает организм от стресса и свободных радикалов. Белок из рыбы легко усваивается и подходит даже для вечернего приема пищи", - уточнила врач-терапевт.

Она обратила внимание на то, что оптимально есть рыбу и морепродукты два-три раза в неделю. В рационе должны быть лосось, тунец, скумбрия, треска, креветки, мидии и морская капуста.

Для легких ужинов Чикалкина советует выбирать роллы без жирных соусов и с минимальным количеством риса, а также салаты с морепродуктами или запеченную рыбу с овощами.

"Если вы выбираете роллы на ужин, пусть это будут роллы с тунцом, лососем, авокадо или морской капустой. Такие сочетания будут полезны организму. Лучше избегать жареных роллов и сливочных соусов: они снижают пользу рыбы", - поясняет Ким.