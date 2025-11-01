1 ноября 2025

1 ноября 2025 09:23

Привычные продукты помогли снизить риск кальцификации сосудов

Новое исследование показало, что регулярное употребление цельномолочных продуктов в молодости может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний десятилетия спустя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, работа ученых из Университета Миннесоты опубликована в журнале The Journal of Nutrition (JN).

В ходе исследования стало известно, что у людей, которые чаще пили цельное молоко или ели сыр и йогурт с полным содержанием жира, вероятность кальцификации артерий - раннего признака сердечных болезней - была на 24 процента ниже, чем у тех, кто предпочитал обезжиренные аналоги.

Исследование основано на данных более 3,1 тысячи участников крупного проекта CARDIA, за которыми наблюдали в течение 25 лет - от юности до среднего возраста. Ученые оценивали связь между типом потребляемых молочных продуктов и риском отложения кальция в стенках сосудов. Выяснилось, что цельное молоко оказывало заметный защитный эффект, тогда как обезжиренные и низкожирные продукты такого влияния не имели.

Ученые подчеркивают, что эффект может быть связан не только с жиром, но и с особенностями метаболизма, который формируется в молодом возрасте. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, какие именно соединения молочного жира защищают сосуды и можно ли использовать их в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.


