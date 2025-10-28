28 октября 2025

28 октября 2025 16:25

Врач указала на пользу стакана воды до завтрака

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о пользе стакана воды до завтрака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с aif.ru специалист отметила, что пить воду лучше сразу после пробуждения, а завтракать и пить чай или кофе - через 20-30 минут.

Специалист отметила, что разницы между теплой и прохладной водой почти нет, однако в Японии такой утренний прием воды называют "умывание желудка" и особенно советуют прохладную при проблемах с моторикой кишечника.

По ее словам, вода натощак восполняет потери жидкости, стимулирует пищеварение и работу ЖКТ, а также может оказывать легкое желчегонное действие, поддерживая функции печени и почек.


Просмотров: 91

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 671
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 433
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 942
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 959
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 181
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 831
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 438
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 563
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 014
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 199
Диета на гречке: из Греции — для грации!