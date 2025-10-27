27 октября 2025

27 октября 2025 09:27

Средиземноморская диета оказалась защитой от воспалительного заболевания

Регулярное соблюдение принципов средиземноморской диеты может почти полностью защитить женщин от эндометриоза - болезненного воспалительного заболевания, часто приводящего к бесплодию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли ученые из Тегерана, чье исследование опубликовано в журнале Scientific Reports (Sci Rep).

В эксперименте участвовали более 300 женщин, часть из которых страдала эндометриозом. Анализ показал: женщины, чаще включавшие в рацион овощи, фрукты, бобовые, орехи, рыбу и оливковое масло, имели на 94-95 процентов меньший риск болезни, чем те, кто ел больше мяса и насыщенных жиров.

Ученые объясняют эффект противовоспалительными свойствами диеты и высоким содержанием антиоксидантов и клетчатки в продуктах. По их мнению, такие пищевые привычки могут не только снижать вероятность эндометриоза, но и облегчать его симптомы, улучшая качество жизни женщин.


