Терапевт сравнила пользу зеленого и черного чая

Терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Агаева сравнила пользу черного и зеленого чая.

Как передает Day.Az, своими выводами она поделилась в беседе с "Лентой.ру".

Врач заявила, что черный и зеленый чай без добавления сахара, молока или сливок одинаково полезны и могут быть частью сбалансированного рациона. По ее словам, многочисленные исследования связывают регулярное потребление этого напитка со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и когнитивных нарушений. Это связано с наличием в чае веществ, которые обладают антиоксидантными свойствами, улучшают эластичность сосудов.

"Большинство здоровых взрослых могут безопасно для здоровья употреблять до трех-четырех чашек чая в день. Однако при наличии высокого артериального давления, тревожности, нарушении сна рекомендуется сократить количество чашек чая до двух-трех в первой половине дня. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется выпивать не более двух-трех чашек черного или зеленого чая в сутки", - уточнила специалист.

Также она опровергла популярное заблуждение, что нельзя повторно заваривать чайный пакетик. "На самом деле - можно, если делать это правильно и с пониманием того, что вкус и польза будут значительно ниже. При первом заваривании извлекается большая часть полезных веществ. Если человек пьет чай ради пользы, а не ради теплого напитка, то повторное заваривание не имеет большого смысла", - отметила Агаева.