24 октября 2025

24 октября 2025 10:02

Терапевт сравнила пользу зеленого и черного чая

Терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Агаева сравнила пользу черного и зеленого чая.

Как передает Day.Az, своими выводами она поделилась в беседе с "Лентой.ру".

Врач заявила, что черный и зеленый чай без добавления сахара, молока или сливок одинаково полезны и могут быть частью сбалансированного рациона. По ее словам, многочисленные исследования связывают регулярное потребление этого напитка со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и когнитивных нарушений. Это связано с наличием в чае веществ, которые обладают антиоксидантными свойствами, улучшают эластичность сосудов.

"Большинство здоровых взрослых могут безопасно для здоровья употреблять до трех-четырех чашек чая в день. Однако при наличии высокого артериального давления, тревожности, нарушении сна рекомендуется сократить количество чашек чая до двух-трех в первой половине дня. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется выпивать не более двух-трех чашек черного или зеленого чая в сутки", - уточнила специалист.

Также она опровергла популярное заблуждение, что нельзя повторно заваривать чайный пакетик. "На самом деле - можно, если делать это правильно и с пониманием того, что вкус и польза будут значительно ниже. При первом заваривании извлекается большая часть полезных веществ. Если человек пьет чай ради пользы, а не ради теплого напитка, то повторное заваривание не имеет большого смысла", - отметила Агаева.


Просмотров: 118

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 660
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 419
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 932
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 943
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 172
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 821
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 429
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 550
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 004
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 184
Диета на гречке: из Греции — для грации!