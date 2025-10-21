21 октября 2025

21 октября 2025 15:19

Названы снижающие риск потери памяти продукты

Исследование, опубликованное в журнале Food & Function (F&F), показало, что регулярное употребление цельнозерновых продуктов помогает сохранить более высокую когнитивную активность и меньший риск возрастного снижения памяти у людей среднего и пожилого возраста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в анализе участвовали более 5000 человек со средним возрастом 64 года, данные которых исследователи из Чунцина и Пекина сопоставили с результатами тестов на внимание, память и скорость мышления.

Оказалось, что участники, потреблявшие больше цельнозерновых (около 75 граммов в день), показывали лучшие результаты по всем когнитивным тестам и на 18 процентов реже сталкивались с легкими когнитивными нарушениями. Особенно выраженной оказалась связь между употреблением цельнозерновых и улучшением вербальной памяти и концентрации внимания.

Ученые объясняют эффект высоким содержанием в злаках клетчатки, витаминов группы B, магния и антиоксидантов, способствующих здоровью сосудов и защите нейронов. Авторы подчеркивают, что даже небольшое увеличение доли цельнозерновых в рационе может стать простым способом поддержания памяти и ясности ума в пожилом возрасте.


