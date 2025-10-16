16 октября 2025

16 октября 2025 15:17

Диетолог рассказала, что происходит с организмом после отказа от сахара

Отказ от сахара - это полезная практика, которая может ощутимо повлиять на самочувствие, считает врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова.

Как передает Day.Az, о том, как за счет простого ограничения человек может стать активнее, лучше спать и улучшить настроение и когнитивные способности, специалист рассказала в беседе с "Газетой.Ru".

Говоря о сахаре, врач подчеркнула, что речь идет не только о привычном белом сахаре, но и обо всех продуктах, содержащих простые углеводы - глюкозу, фруктозу и сахарозу.

"Когда организм перестает получать простые сахара, он перестраивается и начинает использовать сложные углеводы как источник энергии. Такое топливо расходуется медленнее, обеспечивает длительное чувство сытости и стабильный уровень энергии в течение дня", - объяснила Устинова.

К сложным углеводам она отнесла каши, макароны, хлеб и другие продукты из цельнозерновых культур.

В добавление к этому отказ от сладкого помогает поддерживать нормальный уровень сахара и инсулина в крови. Благодаря этому исчезают резкие перепады настроения, становится лучше, а когнитивные способности улучшаются. Одновременно с этим уходит лишняя жидкость, уменьшаются отеки и чувство тяжести.

"Если отказ от сахара сопровождается дефицитом калорий, человек начинает постепенно терять вес. А это приносит дополнительную пользу - улучшается самочувствие, повышается тонус и общая работоспособность", - подчеркнула врач. 


