14 октября 2025

14 октября 2025 15:55

Раскрыта неожиданная польза яблок

Кардиолог Мария Чайковская назвала яблоко исключительно полезным фруктом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его неожиданный эффект она раскрыла в Telegram-канале.

Как пояснила Чайковская, ученые в ходе исследований доказали, что запах яблок оказывает антистрессовый эффект. Среди других преимуществ этого фрукта она назвала снижение уровня холестерина в крови, но при условии, что человек будет употреблять от двух штук в день.

Кроме того, благодаря яблокам улучшается эластичность сосудов, заверила специалистка.

"В них содержится кверцетин, который обладает нейропротективными свойствами в доклинических моделях и обсуждается для профилактики и лечения болезни Альцгеймера", - добавила Чайковская.


Просмотров: 66

