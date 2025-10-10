Нутрициолог назвала поддерживающие мозг в тонусе продукты

Нутрициолог Ирина Селиванова рассказала в четверг, 9 октября, как поддержать мозг в тонусе. Специалист отметила, что сохранить ясный ум и способность быстро реагировать даже при высоких нагрузках поможет правильное питание, передает Day.Az.

"Именно оно играет ключевую роль в поддержании баланса нейромедиаторов - особых веществ, отвечающих за эффективную работу мозга", - объяснила Селиванова в разговоре с Lenta.Ru.

Она посоветовала включить в рацион для повышения когнитивной выносливости даже при высоких нагрузках богатые холином продукты, например, яйца, печень или индейку. Также важно регулярно употреблять продукты, способствующие выработке гормона мотивации и удовольствия дофамина, такие как говядина и бобовые.

По словам нутрициолога, другими важными продуктами, которые помогают поддержать мозг в тонусе, являются источники омега-3 (жирная рыба и морепродукты), зелень, зеленый чай, орехи, семечки, субпродукты, темный шоколад и ягоды.