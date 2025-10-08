8 октября 2025

8 октября 2025 09:16

Ученые назвали диету, которая ведет к долголетию

Внедрение так называемой планетарной здоровой диеты (PHD) может значительно сократить количество случаев преждевременной смерти и спасти миллионы жизней к 2050 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на vm.ru, об этом пишет The Guardian со ссылкой на заключения ученых.

Согласно исследованию международной группы EAT-Lancet, основанному на работе 70 ведущих экспертов из 35 стран, наиболее полезным является рацион, в котором преобладают растительные продукты с ограниченным потреблением мяса. Это может предотвратить 15 миллионов преждевременных смертей среди взрослых каждый год.

Кроме того, такой режим питания снижает риски возникновения диабета, респираторных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака и нейродегенеративных заболеваний. Он также способствует уменьшению выбросов парниковых газов, связанных с пищевой промышленностью.

Уникальность PHD заключается в том, что эта диета легко адаптируется к местным кулинарным традициям, так как предполагает увеличение потребления овощей, фруктов, орехов, бобовых и цельнозерновых продуктов. В условиях растущего спроса на мясо такой рацион поможет сохранить здоровье и продлить жизнь.

Рекомендуется включать не менее пяти порций фруктов и овощей в день. Что касается цельнозерновых продуктов, их должно быть три-четыре порции, а также одна порция орехов и бобовых, говорится в материале. 


