7 октября 2025

7 октября 2025 16:37

Диетолог назвала неочевидные продукты для профилактики простуды

Диетолог Лара Джусти считает, что скумбрия, грибы и капуста снабжают организм витаминами, которые улучшают работу иммунитета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, неочевидные продукты для профилактики простуды она назвала Daily Mirror.

Джусти указала, что скумбрия, а также другие виды жирной рыбы, содержит витамин D, необходимый для поддержания работы иммунной системы. В теплое время года источником этого витамина является солнечный свет, но зимой, когда солнца становится меньше, диетолог посоветовала компенсировать это едой. По ее словам, помимо рыбы, этот витамин содержится и в грибах, таких как вешенки или шиитаке.

Вторым важным для иммунитета веществом эксперт назвала витамин С. Она отметила, что рекордсменами по его содержанию являются капуста и шпинат, а вовсе не цитрусовые. Чтобы обеспечить организм витамином С, она посоветовала есть эти продукты каждый день, но не забывать о других сезонных овощах и фруктах.


