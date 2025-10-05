5 октября 2025

5 октября 2025 09:18

Диетолог назвал полезный для укрепления иммунитета фрукт

Диетолог Роман Пристанский рассказал, что хурма поможет укрепить иммунитет перед холодами.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" специалист подчеркнул, что ключ к крепкому иммунитету - в разнообразии рациона.

Эксперт отметил, что важно соблюдать меру - так организм получает необходимые "кирпичики" в нужный момент, при этом одного универсального продукта не существует.

Он пояснил, что углеводы в целом помогают справляться с хандрой, так как сладкий вкус стимулирует выработку эндорфинов. Быстроусвояемые углеводы воспринимаются организмом особенно позитивно. В качестве примера диетолог назвал хурму, которая не только укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему, но и помогает бороться с осенней тоской.

По его словам, для подготовки к зиме достаточно составлять рацион из доступных сезонных фруктов, придерживаясь принципов умеренности и разнообразия.


