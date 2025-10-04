Диетолог назвал полезные свойства тыквенных семечек

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал тыквенные семечки самыми полезными.

"Если говорить про полезные семечки, я бы обратил внимание на льняные семена, семена чиа, а также тыквенные семечки", - отметил Поляков в беседе с aif.ru, передает Day.Az.

Он отметил, что сырые тыквенные семечки обладают антипаразитарным действием и богаты цинком и другими полезными веществами. Специалист добавил, что льняное семя, заваренное горячей водой, оказывает обволакивающий эффект и способствует улучшению пищеварения.