4 октября 2025

4 октября 2025 11:15

Диетолог назвал полезные свойства тыквенных семечек

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал тыквенные семечки самыми полезными.

"Если говорить про полезные семечки, я бы обратил внимание на льняные семена, семена чиа, а также тыквенные семечки", - отметил Поляков в беседе с aif.ru, передает Day.Az.

Он отметил, что сырые тыквенные семечки обладают антипаразитарным действием и богаты цинком и другими полезными веществами. Специалист добавил, что льняное семя, заваренное горячей водой, оказывает обволакивающий эффект и способствует улучшению пищеварения.


Просмотров: 116

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 603
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 351
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 879
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 856
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 125
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 770
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 384
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 494
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 4 952
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 083
Диета на гречке: из Греции — для грации!