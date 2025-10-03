Диетолог назвала самые полезные осенние овощи

В осенний рацион стоит включить тыкву, свеклу и капусту, поскольку это самые полезные осенние овощи.

Как передает Day.Az, об этом 3 октября рассказала врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова в беседе с "Газетой.Ru".

Она отметила, что из-за низкой калорийности (22 ккал на 100 г продукта) тыква является отличным выбором при похудении, а также улучшает работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

"В 100 г тыквы содержится суточная доза витамина А, необходимого для нормальной работы иммунной системы, хорошего зрения и гормонального баланса. Кроме того, она богата клетчаткой (примерно 4 г на 100 г), необходимой для правильной работы ЖКТ. К тому же тыква прекрасно сочетается с разными продуктами", - заявила специалист.

Также полезной в рационе будет и свекла. При этом врач напомнила, что утверждения о высокой калорийности плода являются мифами. Так, в 100 г вареной свеклы содержат около 8-10 г углеводов.

"Главная ценность свеклы - это антоцианы, вещества, придающие ей насыщенный бордовый оттенок. Эти природные пигменты обладают мощным антиоксидантным действием, замедляют процессы старения, помогают бороться со стрессом и защищают клетки от повреждений свободными радикалами. Чем темнее корнеплод, тем больше в нем пользы", - объяснила Устинова.

А сочетание клетчатки в свекле способствует нормализации работы ЖКТ.

В качестве третьего самого полезного сезонного овоща диетолог назвала белокочанную капусту. Именно осенью ее сбор достигает своего пика. Одна порция салата из капусты, моркови и зелени содержит в себе практически суточную норму витамина C.

"Во всех видах капусты присутствуют вещества, которые могут снижать риск развития рака молочной железы у женщин. А еще в белокочанной капусте есть витамин U - редкий элемент, способный заживлять слизистые оболочки и снижать риск обострений гастрита и язвенной болезни", - рассказала доктор.

При этом у некоторых людей могут быть противопоказания употребления капусты. Так, пациентам с обострениям заболевания желудка рекомендуется не есть этот овощ до улучшения ситуации со здоровьем.