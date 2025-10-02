2 октября 2025

2 октября 2025 16:11

Раскрыто влияние скандинавской диеты на долголетие

Новые скандинавские рекомендации по питанию, разработанные с учетом здоровья человека и экологии, связаны с более высокой продолжительностью жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в журнале Medical Xpress.

Руководитель проекта, доцент Кристина Дам пояснила, что исследование показывает, что у мужчин и женщин среднего возраста, которые придерживаются диеты, смертность на 23% ниже по сравнению с теми, кто этого не делает, даже с учетом уровня образования, дохода и физической активности. Кроме того, наблюдается снижение смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Скандинавская диета подразумевает меньше мяса и сахара, а также больше цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и нежирных молочных изделий. Впервые рекомендации были опубликованы в 2023 году и включают баланс пользы для здоровья и минимизацию климатического следа.

По данным исследователей, питание сегодня формирует около 30% всех выбросов парниковых газов, связанных с деятельностью человека, поэтому разработка диет, учитывающих экологию, становится не только медицинской, но и климатической задачей.

Ученые планируют продолжить работу и проверить, как новая система питания связана с риском ожирения, диабета второго типа и других заболеваний.


Просмотров: 118

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 601
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 343
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 873
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 848
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 120
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 764
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 378
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 490
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 4 946
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 073
Диета на гречке: из Греции — для грации!