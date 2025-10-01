Врач рассказала о пользе и вреде интервального голодания

Интервальное голодание - это отличный инструмент для поддержки фигуры, замедления старения и сохранения молодости. Сейчас этот тип питания максимально популярен, поскольку его польза для здоровья обоснована наукой. Однако важно понимать, что универсальной методики питания для всех нет и быть не может.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала 1 октября врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина.

Эксперт отметила, что интервальное голодание может подойти не каждому, и это связано с генетикой и тем жизненным путем, который преодолел человек.

"Для многих людей, особенно женщин 40+, интервальный тип питания будет отличным способом держать вес (особенно при снижении суточного калоража на 15-30%)", - пояснила Ладыгина.

По мнению терапевта, для таких людей интервальное голодание позволит уменьшить отечность и жировую массу при сохранении мышечной ткани. А интервальное голодание с увеличением процента полезных жиров в рационе способно профилактировать сахарный диабет и инсулинорезистентность.

Такой тип диеты, по мнению эксперта, также помогает скорректировать работу сердечно-сосудистой системы и предотвратить артериальную гипертензию и гиперхолестеринемию.

Несмотря на всю пользу интервального голодания, есть люди, кому она может только навредить.

"Если у человека генотип синдрома Жильбера, его организм не рожден, чтобы голодать. Его генетика против этого. Отсюда у пациентов могут быть головные боли, головокружения, снижение концентрации, памяти, сил", - пояснила специалист.

Также голодание не подходит людям с болезнями гепатобилиарной системы, удаленным желчным пузырем и болезнями желудка. При наличии таких заболеваний во время интервального голодания возможны ухудшение самочувствия, усиление симптомов болезни, изжога и многое другое.

Часто во время этого типа голода нарушается менструальный цикл у женщин и выработка гормона тестостерона у мужчин.

Когда человек резко начинает интервальное голодание, возможны дефицитарные состояния, вызванные резким голодом, дефицитом холестерина в пище, которые подкрепляются дисбалансом в потреблении белков, жиров и углеводов. Поэтому врач рекомендовала ответственно отнестись к составлению своего рациона.

"Иначе тяги к сладкому, срывам не избежать, что будет способствовать недовольству собой и проблемам с ментальным здоровьем", - подчеркнула Ладыгина.

Также специалист посоветовала проконсультироваться с врачом при составлении рациона. Она предположила, что может понадобиться дотация различных витаминов для более комфортного и безвредного интервального голодания.