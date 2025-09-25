25 сентября 2025

25 сентября 2025 15:32

Развенчан миф об эффективном средстве для похудения

Журнал BMJ Nutrition, Prevention & Health отозвал работу, посвященную эффекту яблочного уксуса в снижении веса у подростков и молодых взрослых с ожирением. Решение принято по соглашению с авторами после того, как эксперты выявили серьезные проблемы с качеством исследования.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте BMJ.

Как сообщили редакторы, в данных обнаружили статистические ошибки, "невероятные значения" и признаки, указывающие на нарушение принципа случайного распределения участников по группам. Кроме того, у исследования не было предварительной регистрации в клиническом реестре, что нарушает политику BMJ. Попытки воспроизвести результаты провалились.

Авторы признали наличие ошибок, объяснив их "честными недоразумениями" при работе с версиями файлов и форматированием данных. Тем не менее они согласились с решением о ретракции.

Эксперты подчеркивают: подобные случаи ставят под сомнение достоверность модных "чудо-средств" для похудения и подтверждают необходимость строгого контроля качества клинических испытаний.


Просмотров: 111

