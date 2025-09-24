Диетологи рассказали о важности ограничения масла для снижения веса

Влияние различной пищи на здоровье в последнее время стала очень актуальной, и особенно важно отметить роль масла в повседневном рационе. В то время как вопрос о снижении сахара и углеводов активно обсуждается, потребление масла часто остается на втором плане, несмотря на его не меньшую опасность для здоровья и веса.

Как передает Day.Az, об этом сообщили 23 сентября в журнале China Daily.

"Многие считают, что сахар очень калорийный, но на самом деле в масле их вдвое больше. <...> Представьте: 20 г растительного масла (примерно две столовые ложки) при жарке содержат 180 калорий, что эквивалентно расходу энергии за 40-минутную высокоинтенсивную тренировку. Другими словами, поскольку растительное масло не стимулирует вкусовые рецепторы напрямую, как сладости, его калорийность часто упускается из виду, что зачастую способствует набору веса более тонкими способами" - рассказали эксперты в материале.

Исследования показывают, что чрезмерное потребление масла связано с блокировкой сигналов насыщения в организме, что делает нас более склонными к перееданию. Кроме того, большое потребление масла в пище может изменить метаболизм и вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем, такие как ожирение и другие хронические заболевания.

Чтобы снизить потребление масла и уменьшить его негативное воздействие, эксперты предлагают несколько простых, но эффективных рекомендаций. Первым шагом является использование специальных контейнеров для контроля количества масла, а также предпочтение растительных масел вместо животных. Помимо этого, готовьте еду с методами пропаривания, варки и холодной заправки, а также старайтесь свести к минимуму жарку и обжаривание во фритюре.

"Однако помните, что не следует чрезмерно сокращать потребление масла и не воздерживаться от него до крайности, поскольку соль, масло и сахар являются важнейшими питательными веществами для организма человека, но их чрезмерное потребление может негативно сказаться на здоровье", - заключили в материале.