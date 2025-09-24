24 сентября 2025

24 сентября 2025 10:09

Диетологи рассказали о важности ограничения масла для снижения веса

Влияние различной пищи на здоровье в последнее время стала очень актуальной, и особенно важно отметить роль масла в повседневном рационе. В то время как вопрос о снижении сахара и углеводов активно обсуждается, потребление масла часто остается на втором плане, несмотря на его не меньшую опасность для здоровья и веса.

Как передает Day.Az, об этом сообщили 23 сентября в журнале China Daily.

"Многие считают, что сахар очень калорийный, но на самом деле в масле их вдвое больше. <...> Представьте: 20 г растительного масла (примерно две столовые ложки) при жарке содержат 180 калорий, что эквивалентно расходу энергии за 40-минутную высокоинтенсивную тренировку. Другими словами, поскольку растительное масло не стимулирует вкусовые рецепторы напрямую, как сладости, его калорийность часто упускается из виду, что зачастую способствует набору веса более тонкими способами" - рассказали эксперты в материале.

Исследования показывают, что чрезмерное потребление масла связано с блокировкой сигналов насыщения в организме, что делает нас более склонными к перееданию. Кроме того, большое потребление масла в пище может изменить метаболизм и вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем, такие как ожирение и другие хронические заболевания.

Чтобы снизить потребление масла и уменьшить его негативное воздействие, эксперты предлагают несколько простых, но эффективных рекомендаций. Первым шагом является использование специальных контейнеров для контроля количества масла, а также предпочтение растительных масел вместо животных. Помимо этого, готовьте еду с методами пропаривания, варки и холодной заправки, а также старайтесь свести к минимуму жарку и обжаривание во фритюре.

"Однако помните, что не следует чрезмерно сокращать потребление масла и не воздерживаться от него до крайности, поскольку соль, масло и сахар являются важнейшими питательными веществами для организма человека, но их чрезмерное потребление может негативно сказаться на здоровье", - заключили в материале.


Просмотров: 120

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 580
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 292
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 832
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 810
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 079
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 724
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 334
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 447
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 4 905
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 018
Диета на гречке: из Греции — для грации!