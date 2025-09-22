22 сентября 2025

22 сентября 2025 12:25

Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника

Сочетание куркумина - основного вещества куркумы - и аминокислоты триптофана показало более сильный эффект против воспаления кишечника, чем каждая из этих добавок по отдельности. В экспериментах на мышах с индуцированным язвенным колитом у животных, получавших эту комбинацию, симптомы болезни были заметно слабее: они меньше теряли вес, реже страдали диареей с кровью, а их кишечник сохранял нормальную длину и структуру.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Nutrients.

За две недели на DSS-комбинации животные теряли меньше веса (-9,7 процента против -17,1 процента в контроле), реже демонстрировали кровь и диарею, а их толстая кишка меньше укорачивалась. Восстанавливался барьер: повышалась экспрессия ZO-1, occludin и MUC-2, снижались маркеры воспаления и окислительного стресса.

Менялась и микробиота - росла доля полезных бактерий, увеличивался уровень короткоцепочечных жирных кислот, улучшался показатель Firmicutes/Bacteroidetes. Авторы связывают синергию с подавлением воспаления куркумином и активацией AhR-сигналинга метаболитами триптофана.

Выводы пока основаны на опытах на животных. Теперь необходимы новые клинические исследования, включая подбор доз, форм доставки куркумина и длительности приема.


