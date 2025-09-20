20 сентября 2025

Диетологи рассказали, что будет с организмом, если ежедневно есть сельдерей

Специалисты в области здравоохранения обычно советуют "есть радугу", то есть, употреблять разнообразные цветные продукты. Сельдерей, например, можно добавить в суп или салат или есть как закуску с арахисовым маслом или соусом "кранч". Диетологи также рассказали, что будет со здоровьем, если ежедневно его употреблять. 

Как передает Day.Az, об этом пишет Parade.

Издание отмечает, что дипломированные диетологи считают, что очень важно понимать, как продукты, которые мы едим ежедневно или регулярно, влияют на наше общее здоровье, будь то сельдерей, бананы, соленые закуски или сладости.

"Наше тело - это как маленькая химическая лаборатория, которая постоянно реагирует на то, что мы в него вводим. Когда мы регулярно едим что-то, это становится частью нашей внутренней среды. Поэтому понимание того, как такая пища, как сельдерей, влияет на гидратацию, пищеварение и воспаление, помогает нам делать разумный выбор и не переедать", - отметила зарегистрированный диетолог, сертифицированный специалист по клиническому питанию Андреа Соарес.

По ее словам, питание является лучшим, когда оно разнообразное и сбалансированное. Соарес добавила, что ежедневное употребление сельдерея может способствовать этому и поддерживать ваше общее здоровье.

"Сельдерей содержит необходимые питательные вещества, такие как витамин К, витамин С, калий и фолаты, которые способствуют здоровью костей, укреплению иммунитета и здоровью сердечно-сосудистой системы", - проинформировала зарегистрированный диетолог Лена Бакович.

Отмечается, что кто-то может быть удивлен тем фактом, что сельдерей содержит шесть калорий, потому что некоторые эксперты считают, что он не имеет отрицательных калорий. Оказалось, что понятие "отрицательных калорий", которое часто пропагандируется в культуре диет, является неправильным.

"Существует утверждение, что некоторые продукты, например сельдерей, сжигают больше калорий во время жевания и пищеварения, чем они на самом деле содержат, но это неправда", - заявил руководитель отдела клинического питания в Berry Street Мишель Д. Рейджер.

В материале говорится, что регулярное употребление сельдерея поможет вам получить больше клетчатки, витамина К и других питательных веществ, которые необходимы для здоровья пищеварительной системы, достижения целей, связанных с весом, здоровья костей и даже поддержания работы мозга.

В то же время, эксперты по питанию предупреждают, что чрезмерное употребление сельдерея может вызвать расстройства пищеварения. Кроме этого, если не употреблять достаточное количество других продуктов кроме сельдерея, у вас может возникнуть дефицит питательных веществ.


