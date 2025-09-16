16 сентября 2025

Названы продукты, снижающие риск воспаления десен

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что соблюдение принципов средиземноморской диеты помогает снизить риск воспаления десен.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журнале Journal of Periodontology (J Periodontology).

В исследовании участвовали 200 человек. Стоматологи оценили состояние полости рта испытуемых, взяли у них образцы крови и собрали данные о питании с помощью анкет. Анализ показал: у тех, кто регулярно ел овощи, фрукты, бобовые и оливковое масло, реже развивался пародонтит и отмечались более низкие уровни воспалительных маркеров - интерлейкина-6 и С-реактивного белка. Напротив, у людей, предпочитавших красное мясо, болезни десен встречались чаще и протекали тяжелее.

Ученые отметили, что при пародонтите происходит атрофия околозубных тканей, в том числе и костной. Без лечения заболевание может привести к расшатыванию зубов и их потере.

Авторы подчеркивают, что включение в рацион растительных продуктов и полезных жиров не только укрепляет здоровье десен, но и снижает общее воспаление в организме. По этой причине средиземноморская диета также известна как фактор профилактики сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Ученые отмечают, что полученные результаты открывают новые перспективы в профилактике и лечении пародонтита, однако требуют подтверждения в более крупных исследованиях. 


