Врач назвал главную проблему при похудении

Врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко рассказал о главной проблеме, мешающей похудению.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" в среду, 10 сентября, он заявил, что похудение - это когнитивная ловушка.

Эксперт отметил, что, согласно последним исследованиям, в 70% случаев после попыток похудеть люди набирают еще больше веса, чем было изначально. Человек начинает правильно питаться и считать калории, но после достижения цели расслабляется, и вес постепенно возвращается.

Он уточнил, что серьезно худеть необходимо лишь при опасном для здоровья ожирении - тогда врач может назначить медикаментозное лечение. А если есть лишь небольшой избыток веса, лучше научиться рационально относиться к еде и к себе, прислушиваясь к своим естественным ощущениям.

Кузьменко подчеркнул, что важно уважать чувство голода и насыщения и принимать свое тело, даже если оно кажется неидеальным.


