9 сентября 2025

9 сентября 2025 15:14

Диетолог оценила пользу тыквы для здоровья

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, к.м.н. Маргарита Королева рассказала о пользе тыквы для здоровья.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" во вторник, 9 сентября, эксперт отметила, что индивидуальная непереносимость тыквы встречается крайне редко, однако питаться только этим продуктом нельзя, так как рацион должен быть разнообразным. Она добавила, что тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.

По ее словам, семечки тыквы содержат эстроген, положительно влияющий как на мужской, так и на женский гормональный фон. Кроме того, в тыкве есть сахар, поэтому десерты из нее могут стать хорошей альтернативой сладкому: они насыщают рецепторы и дают организму чувство удовлетворения. Королева пояснила, что жирорастворимые витамины, накапливаясь в печени, поддерживают в холодное время года работоспособность, энергию и иммунитет.


Просмотров: 72

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 491
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 147
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 704
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 657
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 4 950
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 597
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 200
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 309
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 4 772
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 4 876
Диета на гречке: из Греции — для грации!