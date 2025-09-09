Диетолог оценила пользу тыквы для здоровья

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, к.м.н. Маргарита Королева рассказала о пользе тыквы для здоровья.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" во вторник, 9 сентября, эксперт отметила, что индивидуальная непереносимость тыквы встречается крайне редко, однако питаться только этим продуктом нельзя, так как рацион должен быть разнообразным. Она добавила, что тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.

По ее словам, семечки тыквы содержат эстроген, положительно влияющий как на мужской, так и на женский гормональный фон. Кроме того, в тыкве есть сахар, поэтому десерты из нее могут стать хорошей альтернативой сладкому: они насыщают рецепторы и дают организму чувство удовлетворения. Королева пояснила, что жирорастворимые витамины, накапливаясь в печени, поддерживают в холодное время года работоспособность, энергию и иммунитет.