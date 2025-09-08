8 сентября 2025

8 сентября 2025 10:46

Названы недооцененные продукты для здоровья и долголетия

Новые данные показывают: не только цельнозерновые, но и некоторые обогащенные рафинированные продукты могут поддерживать здоровье.

Как передает Day.Az, исследование Университета Вашингтона, опубликованное в Nutrients, проанализировало питание более 14 тысяч американцев за пять лет и показало: здоровые зерновые продукты связаны с лучшими показателями обмена веществ, меньшим риском ожирения и более высоким качеством рациона.

К этой группе относятся не только традиционные цельнозерновые продукты - например, хлеб и каши из цельного зерна, - но и обогащенные рафинированные варианты. Это в первую очередь хлеб и макароны, дополнительно обогащенные железом, фолатами и витаминами группы B, а также готовые завтраки, которые содержат клетчатку и ключевые микроэлементы.

Люди, чаще употреблявшие такие продукты, получали больше белка, клетчатки, железа, кальция и калия, реже страдали ожирением и имели более низкий уровень инсулина натощак. При этом стоимость "здоровых" зерновых оказалась сопоставимой или даже ниже, чем у менее полезных аналогов.

Ученые подчеркивают: важно не делить все зерновые на "полезные" и "вредные", а оценивать их по содержанию клетчатки, витаминов и минералов. Такой подход делает рекомендации более реалистичными и применимыми в повседневной жизни.


