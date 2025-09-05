5 сентября 2025

5 сентября 2025 09:20

Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность привычного ужина

Нутрициолог Ольга Панова предупредила, что поздние ужины, особенно с тяжелой и жирной едой, наносят серьезный вред организму, нарушая его естественные ритмы.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", эксперт отметила, что вместо отдыха при таком раскладе организм вынужден тратить силы на переваривание. По ее словам, подобные привычки быстро входят в повседневность и избавиться от них бывает очень сложно. Она подчеркнула, что важно осознанно подходить к питанию вечером, иначе это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Нутрициолог посоветовала ужинать за два-три часа до сна. Даже полезные продукты, например творог, содержат калории и при регулярном употреблении на ночь могут привести к набору веса. По ее мнению, более легким вариантом станет яйцо - при отсутствии непереносимости: оно быстро усваивается и дает чувство сытости.

Также, добавила специалист, за пару часов до сна можно выпить теплое молоко с половиной банана - такой напиток расслабит мышцы и обеспечит организм калием и магнием.


Просмотров: 119

