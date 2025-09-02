Врач-диетолог назвала главные продукты для красоты и здоровья

Рацион питания можно считать основным фактором, влияющим на состояние кожи, волос и ногтей: если организм получает нужное количество витаминов и минералов, то результат точно будет отражаться на лице.

Как передает Day.Az, о том, как питаться, чтобы кожа и волосы были красивыми и здоровыми, 2 сентября "Известиям" рассказала врач-диетолог сервиса Performance Food, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

"Чтобы волосы блестели, а кожа сияла, старайтесь питаться сбалансировано и разнообразно - только так вы сможете обеспечить организм полезными жирами, углеводами, белком, витаминами и минералами. Если вы питаетесь так, что организму постоянно чего-то не хватает, то это совсем скоро скажется на вашей внешности - например, недостаток витаминов группы B может привести к сухости кожи, а дефицит железа - к сильному выпадению волос", - предупредила эксперт.

По ее словам, чтобы чувствовать себя моложе и выглядеть лучше, необходимо включить в рацион белковые продукты - он необходим для построения коллагеновых волокон, обеспечивающих упругость кожи и прочность волосяных луковиц. Поэтому нужно есть продукты, богатые белком: рыбу, яйца, мясо птицы, творог, бобовые.

Второй важный инструмент в борьбе за красоту - полезные жиры. В частности, жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 помогают поддерживать эластичность кожи и блеск волос. Источники жирных кислот: морская рыба (лосось, скумбрия), орехи и семена льна, оливковое масло первого холодного отжима.

Несмотря на то, что многие считают углеводы врагом стройной фигуры, на самом деле они играют важную роль - обеспечивают организм энергией и поддерживают обмен веществ. Однако чтобы эффект был положительным, лучше выбирать сложные углеводы: цельнозерновые крупы, овощи и фрукты. Они богаты клетчаткой, а это значит, что помогают кишечнику очищаться и влияют на состояние кожи.

"Кроме того, следите, чтобы в вашем рационе были продукты, содержащие витамины красоты. Например, витамин A способствует регенерации клеток кожи, витамин C стимулирует выработку коллагена, а цинк участвует в процессах обновления тканей. Поэтому включайте в свое ежедневное меню морковь, цитрусовые, шпинат, брокколи и тыкву", - посоветовала Мещерякова.

Конечно, нельзя забывать о водном балансе - обильное питье чистой воды ежедневно улучшает микроциркуляцию крови, выводит токсины и поддерживает кожу увлажненной. Поэтому день следует начинать со стакана воды комнатной температуры, заявила нутрициолог.

Специалист выделила продукты, которые, напротив, приводит к воспалениям, акне, тусклости и выпадению волос. Среди них сладости и кондитерские изделия (способствуют развитию воспалений); алкоголь (обезвоживает клетки); фастфуд и полуфабрикатов (богаты трансжирами и консервантами).