Эксперт рассказал о пользе и вреде мяты для здоровья

Мята - достаточно популярное и полюбившееся людьми растение, которое часто выращивают в огороде. Но мята может приносить не только пользу, но и вред.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

Биотехнолог отметил, что в мяте содержится много витаминов (А, группы В, С), минеральных веществ (калий, магний, железо) и аминокислот (триптофан, лизин и валин). Отмечается, что это растение является натуральный антисептиком.

По словам эксперта, мята обладает противовоспалительным, желчегонным и успокаивающим действием, а также улучшает кровообращение и помогает человеку испытать чувство насыщения.

Однако ее нельзя употреблять в пищу очень часто.

"Мяту нельзя пить людям с пониженным давлением и варикозом. Кроме того, <...> чай с мятой может вызвать заторможенность, сонливость и апатию", - пояснил Суслянок.

Специалист добавил, что регулярное употребление мяты мужчинами может привести к снижению половой активности.