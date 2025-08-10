Эксперт рассказал о пользе и вреде мяты для здоровья

Мята - достаточно популярное и полюбившееся людьми растение, которое часто выращивают в огороде. Но мята может приносить не только пользу, но и вред.
Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.
Биотехнолог отметил, что в мяте содержится много витаминов (А, группы В, С), минеральных веществ (калий, магний, железо) и аминокислот (триптофан, лизин и валин). Отмечается, что это растение является натуральный антисептиком.
По словам эксперта, мята обладает противовоспалительным, желчегонным и успокаивающим действием, а также улучшает кровообращение и помогает человеку испытать чувство насыщения.
Однако ее нельзя употреблять в пищу очень часто.
"Мяту нельзя пить людям с пониженным давлением и варикозом. Кроме того, <...> чай с мятой может вызвать заторможенность, сонливость и апатию", - пояснил Суслянок.
Специалист добавил, что регулярное употребление мяты мужчинами может привести к снижению половой активности.