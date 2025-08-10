10 августа 2025

10 августа 2025 11:33

Эксперт рассказал о пользе и вреде мяты для здоровья

Мята - достаточно популярное и полюбившееся людьми растение, которое часто выращивают в огороде. Но мята может приносить не только пользу, но и вред.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

Биотехнолог отметил, что в мяте содержится много витаминов (А, группы В, С), минеральных веществ (калий, магний, железо) и аминокислот (триптофан, лизин и валин). Отмечается, что это растение является натуральный антисептиком.

По словам эксперта, мята обладает противовоспалительным, желчегонным и успокаивающим действием, а также улучшает кровообращение и помогает человеку испытать чувство насыщения.

Однако ее нельзя употреблять в пищу очень часто.

"Мяту нельзя пить людям с пониженным давлением и варикозом. Кроме того, <...> чай с мятой может вызвать заторможенность, сонливость и апатию", - пояснил Суслянок.

Специалист добавил, что регулярное употребление мяты мужчинами может привести к снижению половой активности.


Просмотров: 102

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 362
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 1 949
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 526
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 427
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 4 780
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 430
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 025
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 134
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 4 589
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 4 657
Диета на гречке: из Греции — для грации!