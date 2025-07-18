Развеян миф о влиянии пальмового масла на развитие рака

Долгое время пальмовое масло связывали с риском возникновения рака. Однако на деле этот продукт безопасен, рассказал в интервью "Газете.Ru" доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ, основатель НИЦ "Здоровое питание" Олег Медведев, передает Day.Az.

"Риски развития рака повышают трансжиры, которых в пальмовом масле нет. Это ненасыщенные жиры с измененной химической формулой. Жидкие растительные масла нагревают, добавляют катализатор (обычно никель) и пропускают через них водород. В результате молекулы масла становятся похожими на насыщенные жиры. Однако при этом меняется их структура, и они становятся трансжирами - самыми опасными жирами для человека", - отметил Медведев.

Трансжиры также содержатся в мясомолочной продукции, полученной от жвачных животных (образуются собственными бактериями коров, овец, коз) - в количестве 6-8%.

"И если от промышленных трансжиров научились избавляться, то природные трансизомеры убрать из продукции никак нельзя. Поэтому важно следить за количеством мясомолочной продукции в рационе", - рассказал доктор.

Подробнее о том, какие мифы о вреде пальмового масла существуют - в материале "Газеты.Ru".