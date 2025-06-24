Врач рассказала о противопоказаниях к потреблению зеленого горошка

Несмотря на множество полезных компонентов, которые содержатся в зеленом горошке, он может усугубить некоторые заболевания человека.

Как передает Day.Az, о том, кому противопоказано есть горошек, "Газете.Ru" рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

"Овощ содержит много клетчатки и углеводов, которые могут вызывать повышенное газообразование и вздутие живота у людей с чувствительным кишечником. Горошек может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому не стоит переедать горошек при гастрите, язвенной болезни и других заболеваниях ЖКТ", - рассказала врач.

Также, по словам Гузман, из-за содержания витамина К, способствующего свертываемости крови, некоторым людям следует есть горошек с осторожностью, контролируя этот показатель.

Существуют противопоказания в потреблении горошка и для тех, у кого есть заболевания почек.

"Пурины, которые при расщеплении образуют мочевую кислоту, небезопасны при подагре и других заболеваниях почек", - отметила эксперт.