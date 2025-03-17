Назван способ не потолстеть после диеты

Эндокринолог "Скандинавского Центра Здоровья" Галина Смирнова рассказала, как правильно завершить диету, чтобы удержать полученные результаты. Способ не потолстеть после возвращения к обычному питанию она назвала в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Чтобы избежать скачков веса, врач рекомендовала увеличивать калорийность рациона постепенно, поскольку резкий переход на привычное питание провоцирует набор веса. По ее словам, лучше вводить новые продукты поэтапно и следить за балансом калорий. При таком подходе выход из диеты в среднем займет около месяца, что поможет организму адаптироваться к изменению рациона, объяснила эндокринолог.

Чтобы удержать вес, Смирнова рекомендовала также соблюдать режим питания и избегать больших порций. "Организм должен привыкнуть к новому режиму, а большие перерывы между приемами пищи могут запустить процесс запасания жира", - предупредила она. Не менее важно для сохранения полученных результатов и вести активный образ жизни, добавила врач.