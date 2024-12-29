29 декабря 2024

29 декабря 2024 14:00

Названы продукты для профилактики рака кишечника

Эпидемиолог-диетолог Йоханнес Мелаку рассказал, что рак пищеварительной системы может развиваться из-за неправильного питания. Он назвал продукты, эффективные в профилактике рака кишечника, передает Gloucestershire Live, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечается в материале, правильное питание способно сократить риск появления смертельно опасных болезней, в том числе и колоректального рака. Мелаку отметил, что основными провокаторами роста опухолей являются фастфуд, обработанное мясо, сладкие напитки, алкоголь.

Чтобы снизить риск рака, специалист призвал максимально разнообразить меню богатыми антиоксидантами продуктами: ягодами, листовой зеленью и другими фруктами и овощами, миндалем, семенами льна, имбирем, чесноком, жирной рыбой.


Просмотров: 162

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 2 769
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 4 692
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 3 081
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 2 740
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 2 352
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 2 436
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 2 811
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 2 828
Диета на гречке: из Греции — для грации!

Здоровая еда

11 апреля 2022 12:44

  • 2 585
Омлет в духовке — идеальный завтрак для экспресс-диет - ВИДЕО

Здоровая еда

28 марта 2022 12:19

  • 2 810
Диета при диатезе: куриное мясо, картофель, персики