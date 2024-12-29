Названы продукты для профилактики рака кишечника

Эпидемиолог-диетолог Йоханнес Мелаку рассказал, что рак пищеварительной системы может развиваться из-за неправильного питания. Он назвал продукты, эффективные в профилактике рака кишечника, передает Gloucestershire Live, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечается в материале, правильное питание способно сократить риск появления смертельно опасных болезней, в том числе и колоректального рака. Мелаку отметил, что основными провокаторами роста опухолей являются фастфуд, обработанное мясо, сладкие напитки, алкоголь.

Чтобы снизить риск рака, специалист призвал максимально разнообразить меню богатыми антиоксидантами продуктами: ягодами, листовой зеленью и другими фруктами и овощами, миндалем, семенами льна, имбирем, чесноком, жирной рыбой.