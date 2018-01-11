Ученые назвали самые эффективные диеты - ФОТО

На сайте Национального института сердца, легких и крови (NHLBI) опубликован доклад экспертов из U.S. News and World Report, в нем ученые составили список самых эффективных диет. Мы подробнее расскажем о лидерах рейтинга.

Диета DASH (Диетические подходы к прекращению гипертонии)

Первое место в списке поделили две диеты: популярная в США DASH (Диетические подходы к прекращению гипертонии) и средиземноморская. Основной принцип DASH заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара. Главная цель такой системы - снижение кровяного давления и уровня холестерина. Диетологи заявляют, что DASH работает лучше, чем многие лекарственные препараты от гипертонии, к тому же она способствует снижению веса.