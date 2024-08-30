30 августа 2024

30 августа 2024 16:52

Когда начинается и заканчивается сезон гриппа: узнай, чтобы вовремя принять меры!

Термином "сезон гриппа" специалисты описывают месяцы, когда заболеваемость гриппом выше всего. Как и в случае с многими другими вирусами, число инфицированных людей имеет тенденцию уменьшаться по относительно предсказуемой схеме каждый год.

Когда начинается сезон гриппа?

Как объясняет доктор медицинских наук Джей Вуди, сезон гриппа начинается в октябре. Количество заболевших возрастает по мере того, как месяцы становятся холоднее, и достигает пика в январе и феврале.

Когда заканчивается сезон гриппа?

Конечно, гриппом можно заболеть в любое время года - вирус никуда не исчезает. Но он распространяется в капельках слюны и слизи, а в жаркое время года жизнь такой "лошадки" гораздо менее продолжительна. Поэтому в среднем сезон гриппа заканчивается в апреле или мае.

Когда следует делать прививку от гриппа?

Вирус гриппа постоянно меняется - именно поэтому вакцина, которую ты получила в прошлом году, в этом может оказаться бесполезной. Средство постоянно обновляется - ВОЗ до начала эпидсезона объявляет, от каких трех штаммов оно должно защищать.

Чтобы выявить "новичков", более чем в 90 странах мира создано около 120 национальных центра по изучению гриппа. Специалисты, работающие там, анализируют множество факторов: циркулирующие штаммы, перемещение людей, миграцию птиц и т. д. После того, как производители вакцин получают рекомендации ВОЗ, они разрабатывают новые препараты, которые обычно поступают в больницы и поликлиники в начале осени.

Прививаться лучше всего сразу после того, как вакцина станет доступной - чтобы выработались антитела, обычно требуется до трех недель. Однако даже если ты не сделала прививку в рекомендованный срок - до конца октября, это не значит, что всё пропало, ведь пик заболеваемости приходится на февраль. Так что не забудь защитить себя, если хочешь зимой веселиться, а не сидеть дома и скучать, пока остальные развлекаются.

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